Cuối năm 2019: Ba con giáp "cân cả thiên hạ", hai tay ôm trọn núi vàng biển bạc

Tuổi Tý: Người tuổi Tý mặc dù tương xung, tương hình với niên chi năm 2019. Nhưng do có cát tinh nhập mệnh nên vận thế của con giáp này vẫn có phần khởi sắc. Đặc biệt vào thời gian cuối năm, cung mệnh của người tuổi Tý sẽ đón nhận cát tinh “Thiên Ỷ Quý Nhân”. Cát tinh này khiến cho vận quý nhân của con giáp này vô cùng vượng phát, nên sự nghiệp của người tuổi Tý rất suôn sẻ, thuận lợi. Các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên có sự cải thiện đáng kể. Các mối quan hệ công việc được cải thiện nên người tuổi Tý sẽ có cơ hội tăng thêm rất nhiều thu nhập chính vì thế sẽ có nguồn tài chính dồi dào cho đến hết năm. Tuổi Tuất: Vận thế của người tuổi Tuất có sự tiến triển vô cùng tốt đẹp, cho dù sự nghiệp hay tài vận đều ổn định. Công việc và thu nhập hay chuyện tình cảm đều hết sức hanh thông. Thời điểm cuối năm, do có cát tinh “Thanh Long” nhập mệnh, nên công việc sẽ được quý nhân giúp đỡ nên có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao hơn với nguồn thu nhập vô cùng dồi dào. Đặc biệt chuyện tình cảm của con giáp này cũng rất ngọt ngào, hạnh phúc. Tuổi Dậu: Vận thế của người tuổi Dậu đầu năm 2019, chủ yếu là do hung tinh “ Điêú Khách” “Thiên Cẩu” , “Tang Môn” nên sự nghiệp và thu nhập, sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Thời điểm cuối năm, vận thế của con giáp này có sự chuyển biến khả quan do có cát tinh “Văn Xương Quý Nhân” soi chiếu nên sự nghiệp phục hồi nhanh chóng, và có bước phát triển nhanh chóng và tài chính cá nhân cũng có sự đột phát mạnh mẽ. Người tuổi Dậu sẽ có cơ hội sở hữu khoản tiền lớn và không còn phải lo lắng về tiền bạc đến hết năm 2019. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

