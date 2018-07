Cuộc nhịn ăn làm thay đổi lịch sử của huyền thoại Gandhi

Sinh ngày 02/10/1869 ở Porbandar, Gujarat, Ấn Độ, Mahatma Gandhi là một trong những nhận vật có ảnh hưởng lớn nhất của thế giới thế kỷ 20. Đề xướng hình thức đấu tranh bất bạo động, ông đã lãnh đạo nhân dân Ấn Độ giành độc lập từ sự cai trị của Anh Quốc. Ảnh: Sanatkaravani. Trong sự nghiệp đấu tranh của mình, Mahatma Gandhi thường nhịn ăn lâu ngày, dùng biện pháp tuyệt thực như một vũ khí chính trị. Ông từ chối không ăn cho đến chết hoặc cho đến khi những yêu cầu của ông được thực hiện. Ảnh: Tn.com.ar. Theo thống kê, Mahatma Gandhi đã thực hiện 17 cuộc tuyệt thực, trong đó nhiều cuộc gây tiếng vang lớn, đạt được những mục đích chính trị quan trọng. Ảnh: HD-Freeimages. Đầu năm 1932, Gandhi bj chính quyền thực dân giam trong nhà tù Yeravda do vận động đấu tranh đòi quyền lợi cho người Dalit, tầng lớp dưới đáy của xã hội Ấn Độ. Ông bắt đầu tuyệt thực vào ngày 20/9/1932, sau ít ngày thì ngã quỵ do suy kiệt về thể chất. Ảnh: Zee News. Tin tức về cái chết gần kề của Gandhi đã lan rộng, tạo nên một làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Đền đầu năm 1933, chính quyền buộc phải trả tự do cho Gandhi và chấp nhận thực hiện một số chính sách công bằng hơn với người Dalit. Ảnh: Free Press Journal. Lần tuyệt thực dài nhất của Gandhi bắt đầu vào tháng 2/1943, khi ông phản đối các loại thuế, các chi phí bất công mà người dân Ấn Độ phải gánh chịu. Lần này Gandhi ngã quỵ sau 21 ngày tuyệt thực. Ảnh: Oneindia. Lần tuyệt thực này như một tiếng chuông cảnh báo nhằm vào chính quyền thực dân Anh, rằng họ cần phải đưa ra những chính sách mềm mỏng hơn nếu không muốn phải đối mặt với sự bùng nổ của một cuộc đấu tranh trên toàn Ấn Độ. Ảnh: A&E's Biography. Năm 1947, Ấn Độ chia tách thành hai quốc gia độc lập là Ấn Độ theo Hindu giáo và Pakistan theo Hồi giáo. Sự chia cắt này diễn ra cùng nhiều biến cố đau buồn: 12 triệu người tị nạn đổ ra các nẻo đường kèm theo bạo lực giữa các cộng đồng. Tại Calcutta, Gandhi tuyệt thực vì hòa bình. Ảnh: Women empowerment. Cuộc tuyệt thực cuối cùng của Gandhi bắt đầu từ ngày 13/1/1948. Lần này, ông tuyên bố sẽ nhịn ăn cho đến chết nếu sự hòa hợp giữa các cộng đồng Ấn giáo và Hồi giáo không được lập lại. Ảnh: Tn.com.ar. Ngày 30/1/1948, Mahatma Gandhi bị một tín đồ Hindu quá khích bắn bằng súng ngắn khi đang đi dạo trong vườn cùng hai cháu gái. Ông ra đi trong sự thanh thản vào chiều cùng ngày. Ảnh: SheThePeople. Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.

