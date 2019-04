Cực sốc: Lời tiên tri rùng rợn về thảm họa chìm tàu Titanic

14 năm trước khi con tàu Titanic huyền thoại gặp thảm kịch chìm tàu, nhà văn viễn tưởng Morgan Robertson cho ra mắt cuốn tiểu thuyết "Futility, or the wreck of the Titan" (tạm dịch là Sự phù phiếm, hay vụ đắm tàu Titan). Trong tác phẩm này, tác giả Robertson nói về một con tàu có tên Titan cùng chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó. Titan được mô tả là tàu thủy chở khách lớn nhất và xa hoa bậc nhất thế giới vào thời điểm ấy. Đặc biệt, con tàu Titan cũng được mệnh danh là "con tàu không thể chìm". Trong chuyến hải hành đầu tiên, tàu Titan đâm vào tảng băng trôi và chìm ở Bắc Đại Tây Dương, cách Newfoundland 400 dặm vào một đêm giữa tháng 4/1898. Do không trang bị đủ xuồng cứu sinh nên hơn một nửa trong 2.500 hành khách trên tàu Titan thiệt mạng. Những chi tiết trên trong cuốn tiểu thuyết "Futility, or the wreck of the Titan" của nhà văn viễn tưởng Morgan Robertson đều gần như trùng khớp với số phận con tàu Titanic huyền thoại. Thậm chí, tên của 2 con tàu cũng gần giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất là thời điểm 2 con tàu gặp nạn. Trong khi tàu Titan gặp nạn năm 1898 thì tàu Titanic huyền thoại bị chìm năm 1912. Chính vì vậy, nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi tài tiên tri chính xác của tác giả Robertson. Mời độc giả xem video: Công bố đoạn phim đầy bi thương bị cắt của tàu Titanic sau 20 năm (nguồn: VTC14).

