Có gì hot trên cung đường từ Pleiku đi Kon Tum?

Là tỉnh lỵ của tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku có cảnh quan thiên nhiên đẹp và bản sắc văn hóa đa dạng, độc đáo. Hành trình từ thành phố Pleiku đến thành phố Kon Tum trên Quốc lộ 14 (AH17) dài khoảng 50 km, với nhiều điểm dừng chân hấp dẫn dành cho khách phương xa. Điểm dừng chân đầu tiên là Biển Hồ - hồ T'Nưng, thắng cảnh nổi tiếng nằm cạnh Quốc lộ 14, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 8 km về phía Bắc. Hồ có diện tích 228 ha, được bao quanh bởi những khu rừng thông và đồi núi trập trùng. Do hồ rất rộng, khi gió to thường có sóng lớn nên đồng bào dân tộc gọi là T'Nưng, có nghĩa là "biển trên núi", còn người Việt từ miền xuôi lên quen gọi là Biển Hồ. Đây là địa danh với truyền thuyết được lưu truyền hàng trăm năm qua của người dân tộc Gia Rai trong vùng. Sau khi tham quan Biển Hồ, các vị khách phương xa có thể ghé thăm chùa Bửu Minh, ngôi chùa nổi tiếng tọa lạc bên bờ hồ, thuộc địa phận xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Chùa có từ năm 1936, đến năm 2003 được xây dựng mới với quy mô lớn và kiến trúc rất độc đáo. Ngôi chùa là sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc gỗ, với mô típ chùa cổ ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam cùng kiểu dáng chùa Nhật Bản và Đài Loan. Mái sau chính điện có tòa tháp cao 47 mét, là một trong những đỉnh mái chùa cao nhất Việt Nam Đường từ chùa Bửu Minh ra Quốc lộ 14 dài khoảng 4 km. Trên quãng đường ngắn này, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra: Những đồng chè mênh mông, trải dài đến ngút tầm mắt. Đây chính là vùng trồng chè Biển Hồ trứ danh của Gia Lai. Ngoài chè, các cư dân trong khu vực còn trồng cà phê và hồ tiêu. Vào vụ thu hoạch, các khu vườn này cũng là địa điểm thú vị để khám phá. Tiếp tục đi theo Quốc lộ 14 sang địa phận tỉnh Kon Tum, du khách có thể rẽ vào đường tránh thành phố để ghé thăm cầu treo Kon Klor. Nằm ở cửa ngõ Đông Nam thành phố Kon Tum, cầu treo Kon Klor được coi là cây cầu treo lớn và đẹp nhất Tây Nguyên. Cầu có chiều dài 292 m, rộng 4,5 m, được khởi công xây dựng vào ngày 3/2/1993 và hoàn thành ngày 1/5/1994. Công trình nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla, một dòng sông gắn với nhiều huyền thoại của đồng bào dân tộc Ba Na trong vùng. Ở gần đầu cầu phía thành phố Kon Tum có nhà rông Kon Klor, được xem là ngôi nhà rông to và đẹp nhất Tây Nguyên. Công trình dài 17 m, rộng 6m, cao 22 m, là nơi lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân Ba Na. Hành trình Pleiku - Kon Tum khép lại ở khu vực nội đô thành phố Kon Tum, nơi có ngôi nhà thờ gỗ nổi tiếng cả nước. Công trình kiến trúc độc đáo này được hoàn thành năm 1918, làm bằng gỗ cà chít (sến đỏ), mang phong cách kiến trúc Roman kết hợp kiến trúc nhà sàn của người Ba Na... Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm dừng chân cho chững phượt thủ | VTV Review.

