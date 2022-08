Có câu "Nhất Lữ Bố, nhị Triệu Vân": Sự thật có phải vậy?

Dưới thời Tam quốc, Lữ Bố và Triệu Vân là 2 trong số những võ tướng mạnh nhất và nổi tiếng nhất. Hai người lập được vô số chiến công trên chiến trường, đánh bại nhiều kẻ thù mạnh nhờ võ nghệ xuất chúng và bản lĩnh hơn người. Theo xếp hạng sức mạnh 6 danh tướng thời Tam quốc được lưu truyền trong dân gian, Lữ Bố xếp vị trí đầu tiên. Tiếp theo là Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Mã Siêu và Trương Phi. Căn cứ vào danh sách này, Lữ Bố được đánh giá là võ tướng mạnh nhất. Thực lực của ông lớn hơn Lữ Bố. Từ đây, nhiều người tò mò Lữ Bố mạnh hơn Triệu Vân ở điểm nào? Theo các nhà nghiên cứu, Lữ Bố và Triệu Vân có ít nhất 2 lần giao chiến với nhau nhưng không phải đơn đấu. Đó chỉ là giao chiến trong tình thế bắt buộc. Dù vậy, thực lực của mỗi người thể hiện rõ ràng qua các trận so với mãnh tướng khác. Cụ thể, trong trận Hổ Lao Quan, khi 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, Lữ Bố có sức khỏe phi thường, tinh thông võ nghệ, mệnh danh là chiến thần đã đơn phương độc mã nghênh chiến cùng lúc với 3 anh em kết nghĩa Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Sự kiện này còn được gọi là "Tam anh chiến Lã Bố". Trong cuộc đọ sức 1 đấu 3 nổi tiếng lịch sử này, Trương Phi ban đầu thách đấu Lã Bố. Hai bên đã đánh hơn 50 hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Tiếp đến, Quan Vũ cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao đến phối hợp cùng Trương Phi đánh Lã Bố. Trương Phi và Quan Vũ đánh thêm 30 hiệp mà vẫn không đánh bại được Lã Bố. Thấy vậy, Lưu Bị cầm kiếm lao vào cùng tấn công Lã Bố với 2 anh em kết nghĩa. Ngay cả khi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng xông lên thì vẫn không thể đánh bại Lã Bố. Cuối cùng, Lã Bố rút lui an toàn, thoát được vòng vây của 3 nhân vật lớn trên. Điều này cho thấy sức mạnh và khả năng chiến đấu phi thường của Lã Bố. Sau trận chiến này, Quan Vũ biết rõ thực lực của Lã Bố. Vì vậy, Quan Vũ không bao giờ chủ động thách đấu Lã Bố vì biết sẽ không thể đánh bại đối thủ. Thêm nữa, Quan Vũ cũng từng có trận so tài 1 đấu 3 giống Lã Bố nhưng có quyết định hoàn toàn khác. Đó là trong trận chiến ở Nhữ Nam, Quan Vũ đối đầu với 3 danh tướng Tào Ngụy là: Hứa Chử, Lý Điển và Lạc Tiến. Thay vì quyết đấu giống Lã Bố, Triệu Vân quyết định giao chiến nhằm đột phá vòng vây để thoát thân. Thông qua chi tiết này cho thấy Quan Vũ xếp sau Lữ Bố là đánh giá chính xác về sức mạnh và thực lực hơn người. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THĐT1.

