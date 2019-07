CNN: Việt Nam lọt top 10 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á - TBD

1. Sông Margaret và Tây Nam Úc: Từ những vườn nho bạt ngàn cho tới những hoạt động như lướt sóng, nơi đây mang lại cho du khách tất cả những gì họ cần trong một chuyến đi tuyệt vời tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 2. Shikoku (Nhật Bản): Được biết đến với con đường hành hương Shikoku, hòn đảo thứ tư của Nhật Bản này đang trở nên ngày càng phổ biến đối với khách du lịch quốc tế bởi vẻ đẹp cổ kính và không kém phần thơ mộng. 3. Vùng Northland (New Zealand): Những đảo cận nhiệt đới, di sản Maori và vô vàn cảnh quan đẹp khiến khu vực này của New Zealand trở thành một điểm đến không thể bỏ qua. 4. Singapore: Được biết đến là đất nước xinh đẹp và trong sạch nhất thế giới, tới với Singapore, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm nền ẩm thực tuyệt vời của đảo quốc này. 5. Quần đảo Cook: Bao gồm 15 đảo nhỏ ở Thái Bình Dương,quần đảo Cook đang ngày càng được nhiều du khách quốc tế ghé thăm bởi vẻ đẹp tuyệt vời.. 6. Miền Trung Việt Nam: Đến với miền Trung Việt Nam, du khách có thể ghé thăm phố cổ Hội An (Quảng Nam) và nhiều địa điểm đáng đến nữa. 7. Fiji: Cư dân của Fiji đã cam kết sẽ giữ cho cảnh quan bình dị của quốc đảo này được nguyên vẹn. Việc làm này được coi là một trong những ưu tiêu hàng đầu của nơi đây. 8. Palawan (Philippines): Địa điểm ít người biết tới này ở Philippines còn được mệnh danh là "biên giới cuối cùng" của đất nước. Palawan mang tới du khách những bãi biển tuyệt đẹp và rừng rậm kỳ bí. 9. Bắc Kinh (Trung Quốc): Nổi tiếng với Tử Cấm Thành và vô vàn cảnh đẹp khác, Bắc Kinh luôn là sự lựa chọn của nhiều du khách quốc tế. 10. Vị trí cuối cùng trong danh sách là Campuchia - địa điểm thu hút vô số du khách mỗi năm bởi vẻ đẹp cổ với quần thể di tích Angkor Wat hay Angkor Thom.

