Chuyện ly kỳ thót tim về pho tượng "đồng đen" khổng lồ ở Hà Nội

Nằm trong Thăng Long tứ trấn, đền Quán Thánh là ngôi đền lớn và nổi tiếng bậc nhất của Hà Nội. Tương truyền, đền được Vua Lý Thái Tổ cho xây dựng ở phía Bắc thành Thăng Long xưa để trấn tà khí từ phương Bắc tràn xuống. Một điểm nhấn của ngôi đền này là sự hiện diện của một pho tượng đồng khổng lồ. Đó là pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ được đúc bằng đồng vào đời vua Lê Hy Tông, năm Vĩnh Trị thứ 2 (1677). Theo quan niệm dân gian, Huyền Thiên Trấn Vũ là thần trấn quản phương Bắc đã nhiều lần giúp nước Việt đánh đuổi ngoại xâm. Lần thứ nhất vào đời Hùng Vương thứ 6 đánh giặc từ vùng biển tràn vào, lần thứ hai vào đời Hùng Vương thứ 7 đánh giặc Thạch Linh... Ngoài ra, Huyền Thiên Trấn Vũ còn giúp dân thành Thăng Long trừ tà ma và yêu quái, giúp An Dương Vương trừ tinh gà trắng xây thành Cổ Loa, diệt Hồ ly tinh trên sông Hồng đời Lý Thánh Tông... Từ hàng trăm năm qua, người dân Hà Nội đã coi tượng Huyền Thiên Trấn Vũ của đền Quán Thánh là một pho tượng linh thiêng. Đặc biệt, trong dân gian xuất hiện tin đồn pho tượng này được làm bằng đồng đen. Theo niềm tin của người xưa, đồng đen là một kim loại cực kỳ quý hiếm Nó được chế tạo từ hợp kim của đồng và những kim loại khác như vàng, bạc, thiếc hoặc kẽm... tạo thành một hợp kim màu đen. Đồng đen được gán cho những tính chất kỳ diệu, trong đó có khả năng trừ tà ma và chữa ốm đau, bệnh tật. Theo mẹo dân gian, nếu bị trúng gió, thương hàn, chỉ cần áp đồng đen vào trán là sẽ khỏi bệnh. Giá trị của đồng đen được cho là cao hơn vàng nhiều lần. Điều này dẫn đến nhiều vụ trộm cổ vật ở đền chùa cũng như chuyện lừa đảo liên quan đến đồng đen trong giới buôn bán, sưu tầm cổ vật trong những năm qua. Liên quan đến vấn đề này là một vụ việc hy hữu ở xảy ra ở đền Quán Thánh hơn nửa thế kỷ trước. Đó là vào năm 1966, lợi dụng thời điểm Mỹ ném bom Hà Nội, hai kẻ bất lương đã lèn vào đền cưa bàn tay tượng Huyền Thiên Trấn Vũ vì tin rằng tượng làm bằng đồng đen. Rất may là hai kẻ gian này đã bị tóm gọn sau khi cụ thủ từ phát hiện kịp thời và báo công an. Câu chuyện được đăng trên báo khiến dân Hà Nội xôn xao một thời gian. Dù các nhà khoa học nhiều lần khẳng định tượng Huyền Thiên Trấn Vũ ở đền Quán Thánh không phải là đồng đen, nhưng cho đến nay nhiều người vẫn giữ niềm tin có từ hàng trăm năm trước. Họ tin tượng phải làm bằng một thứ kim loại huyền thoại như đồng đen thì mới đủ sức mạnh để ngăn chặn tà ma và kẻ thù từ phương Bắc, như dụng ý của người xây đền và đúc tượng...

