Chùm ảnh quý hiếm về nước Uzbekistan Xô viết thế kỷ 20

Công nhân tụ tập ở sân của một nhà máy dệt may tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Ảnh chụp vào khoảng từ năm 1925 đến 1949. Các học viên nữ trong một lớp học ở Tashkent của Uzekistan – đất nước Trung Á nằm trong Liên bang Xô viết. Các phụ nữ trong trang phục Hồi giáo burqa đang cổ vũ cho một vận động viên chạy. Người phụ nữ cười tươi tạo dáng chụp ảnh bên đồ thêu truyền thống của Uzbekistan. Tờ báo Xô viết Pravda Vostoka đã thuê Penson chụp ảnh cho họ. Chân dung một công nhân đường sắt. Hai cụ già tộc Do Thái ở tỉnh Bukhara, Uzbekistan. Cảnh tượng các công nhân đào kênh Ferghana năm 1939. Con kênh này có nhiệm vụ dẫn nước từ sông ra các cánh đồng bông ở miền nam Uzbekistan. Một giáo viên Nga đang dạy học cho các học sinh lớn tuổi người Uzbekistan. Phụ nữ mặc áo choàng Hồi giáo trùm kín người trên phố ở thủ đô Tashkent của nước Cộng hòa Xô viết Uzbekistan. Một cô gái trẻ Uzbekistan đang chăm chú một cuốn sách to của Lenin./.

