Choáng ngợp những "Vịnh Hạ Long trên cạn” trứ danh Việt Nam

1. Nằm trên địa phận hai huyện Hoa Lư, Gia Viễn và thị xã Ninh Bình của tỉnh Ninh Bình, Tràng An là một trong những thắng cảnh mang tầm vóc toàn cầu của Việt Nam. Với vô vàn núi đá nhấp nhô trên mặt nước, nơi này thường được ví như một " Vịnh Hạ Long trên cạn" của Ninh Bình. Điểm đặc sắc nhất của hành trình chính là hệ thống hang động xuyên thủy. Theo các nhà địa chất, khu vực Tràng An xưa là một vùng biển cổ, qua quá trình vận động địa chất mà kiến tạo nên các hang động từ những khe nứt và dòng chảy ngầm. Bệnh cảnh cảnh quan kỳ vĩ, Tràng An cũng sở hữu hệ sinh vật đa dạng, phong phú. Tại nơi đây, du khách cũng có cơ hội bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã như chim phượng hoàng đất, sáo, khướu, khỉ, vượn, trăn, le le... trong chuyến đi của mình. Giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời của Tràng An còn có các di tích lịch sử mang dấu ấn các triều đại xưa như thung Láng là hậu cứ của vua Đinh, đền Trần thờ Hưng Đạo Đại Vương, phủ Khống thờ bảy vị quan triều Đinh… 2. Nằm cách Hà Nội khoảng 100 km, Thung Nai là một xã nằm bên hồ thủy điện sông Đà, thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Vốn là một vùng núi đá, từ khi sông Đà được ngăn dòng làm thuỷ điện, nước đã dâng lên khiến những dãy núi, đỉnh đồi trở thành những hòn đảo nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ. Ngày nay, với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ, Thung Nai trở thành một thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình. Những đảo đá có hình thù kỳ dị khiến nơi đây được ví như một vịnh Hạ Long trong đất liền. Tại Thung Nai, du khách có thể mượn thuyền của những người dân bản để khám phá vùng nước ven các đảo, cảm nhận làn nước mát rượi của dòng suối trong lành, hoặc khám phá các món ăn đặc sắc của người Mường sinh sống trong vùng. Có thể nói, Thung Nai là điểm đến lý tưởng rất gần Hà Nội dành cho những ai muốn trải nghiệm cuộc sống ở vùng non nước sông Đà... 3. Từ lâu nay, đầm Ao Châu (nằm trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa và các xã Y Sơn, Ấm Hạ và Phụ Khánh của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã được mệnh danh là một "Vịnh Hạ Long ở đất tổ Hùng Vương". Đầm có khoảng 100 hòn đảo lớn nhỏ, hình dáng phong phú cùng với rất nhiều ngách nước đan cài trên diện tích mặt nước khoảng 2 km². Mực nước trong hồ luôn có độ sâu khoảng 3m, có nơi sâu tới 35m và quanh năm không bị cạn. Nhờ vậy, mặt nước Ao Châu trong xanh, không bị ô nhiễm và có rất nhiều loài thủy sinh. Các hòn đảo ở đầm được bao phủ một thảm thực vật đa loài dày đặc và phong phú. Trên một hòn đảo của đầm có đài thờ để thờ các bậc anh linh với tấm đại tự "Từ hàng quảng tế" (ý nghĩa: con thuyền từ luôn tế độ rộng rãi cho con người và các sinh linh thoát khỏi những cái xấu và được tốt đẹp hơn). Để khám phá đầm Ao Châu, du khách có thể thuê thuyền của người dân địa phương với giá cả rất phải chăng. 4. Cách trung tâm TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 6 km, danh thắng Bửu Long được ví như một vịnh Hạ Long giữa miền đất Nam Bộ. Đây là một vùng hồ nước rộng lớn với hai hồ nước nằm liền kề nhau là Hồ Long Ẩn và Hồ Long Vân, bao phủ diện tích 84 ha. Trên mặt hồ là vô số vách đá hình thù lạ mắt. Ven bờ hồ có những vách núi đá dựng đứng soi bóng xuống mặt nước xanh ngắt. Nhà sử học Trịnh Hoài Ðức (1765 - 1825) đã ca ngợi thắng cảnh Bửu Long bằng những lời có cánh. Ông viết: "Trên núi có chùa Bửu Phong, phía tả có Long Ðầu sừng sững, phía hữu có hang Bạch Hổ khói mây man mác, cây cối xum xuê. Thật là đệ nhất thắng cảnh trấn thành vậy". Điều đặc biệt là danh thắng kì vĩ này đã được tạo nên từ chính bàn tay con người. Các hồ nước ở Bửu Long đã được tạo thành trong quá trình khai thác đá kéo dài hàng thế kỷ của người dân trong vùng. Những cụm đá còn lại sau quá trình khai thác, không rõ vô tình hay hữu ý, đã tạo nên một "Vịnh Hạ Long" tuyệt đẹp giữa phương Nam.

