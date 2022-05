Chiêm ngưỡng ba gành đá đẹp mê hồn của mảnh đất Phú Yên

1. Tọa lạc tại bờ biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Gành Đá Đĩa là một trong những danh thắng thiên nhiên kỳ thú bậc nhất ở Việt Nam. Đây là một gành đá rộng khoảng 50 mét, trải dài 200 mét, được hợp thành từ vô vàn trụ đá hình xếp liền nhau kề với sóng nước. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng, nhưng tất cả đều chồng chất tầng tầng trông như chồng bát đĩa đã tạo nên tên gọi Gành Đá Đĩa. Theo các nhà khoa học, hình thù của Gành Đá Đĩa được hình thành do hoạt động phun trào của núi lửa cách nay hàng triệu năm. Cụ thể, nham thạch phun ra từ miệng núi lửa trôi ra biển, gặp nước biển lạnh đông cứng lại, đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Từ đây, những khối nham thạch rạn nứt theo mạch dọc, xiên, ngang kiến tạo địa hình độc đáo ở Gành Đá Đĩa. Trên thế giới, hiện tượng địa chất tương tự được ghi nhận ở bờ biển Đông Bắc Ireland với núi đá Giant Causeway, ghềnh đá Órganos ở đảo La Gomera của Tây Ban Nha, hang động Fingal ở đảo Staffa, Scotland hay ở đảo JeJu của Hàn Quốc… 2. Nằm ở ngay cửa vịnh Xuân Đài, cách Gành Đá Đĩa khoảng 1 km, Gành Đèn là một bãi đá trải dài với vô vàn tảng đá lớn chồng chất lên nhau đua ra mặt biển, tạo ra một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ của mảnh đất Phú Yên. Điểm nhấn của Gành Đèn là một ngọn hải đăng nhỏ sơn hai màu đỏ trắng, có nhiệm vụ dẫn đường cho thuyền bè, biết đường ra vào cửa vịnh Xuân Đài. Tên gọi Gành Đèn cùng bắt nguồn từ ngọn hải đăng này. Có một con đường nhỏ dẫn vào ngọn hải đăng. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát cả một vùng biển mênh mông với nhiều mỏm đá lớn nhỏ nhấp nhô trên sóng nước. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cảng trở nên lôi cuốn khi được điểm tô bởi vô những chiếc thuyền đánh cá sơn màu sắc rực rỡ của người dân chài qua lại trên mặt biển xanh ngắt. 3. Bên cạnh Gành Đá Đĩa và Gành Đèn, Phú Yên còn một gành đá khác không kém phần hấp dẫn. Đó là gành đá Hòa Thắng ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Nổi lên giữa một vùng đồng lúa bằng phẳng rộng mênh mông, gành đá này gồm những khối đá mọc thẳng đứng, cao thấp khác nhau với hình thù rất đa dạng, trải dài gần 1 km. Theo các nhà khoa khoa học, thuở xa xưa vùng đất này là biển cả mênh mông với các đảo đá nhấp nhô. Do sự biến đổi của thềm lục địa, phù sa sông Ba dần dần bồi lấp để tạo nên một gành đá giữa vùng đất bằng phẳng ngày nay Hình dáng độc đáo của các khối đá tại đây gợi lên rất nhiều liên tưởng khác nhau. Với vẻ đẹp kỳ thú, gánh đá Hòa Thắng đã đi vào thơ ca của vùng đất Phú Yên: Quê tôi ở ấp Mỹ Hòa/Có gành đá đẹp như là cảnh tiên… Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

