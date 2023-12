Chiêm ngưỡng 10 nhà thờ Gothic tráng lệ nhất quả đất

Nằm ở quận 4 của Paris, nhà thờ Đức Bà Paris là nhà thờ nổi tiếng bậc nhất của nước Pháp. Công trình được xây dựng từ năm 1163 và cơ bản hoàn thành vào khoảng năm 1345, là một ví dụ tuyệt vời của kiến trúc Gothic Pháp. Tinh hoa kiến trúc của nhà thờ này nằm ở các tác phẩm điêu khắc và kính màu. Ảnh: Wikipedia. Nhà thờ Burgos là một nhà thờ dành riêng cho Đức Mẹ Đồng Trinh Maria ở Burgos, Tây Ban Nha. Công trình này nổi tiếng với kích thước to lớn và kiến trúc Gothic độc đáo. Việc xây dựng Nhà thờ Burgos bắt đầu vào năm 1221 và hoàn thành vào năm 1567, sau 2 thế kỷ. Ảnh: Britannica.Nhà thờ Cologne (Kölner Dom) là địa danh nổi tiếng nhất của Cologne (Đức) trong nhiều thế kỷ. Đây cũng là nhà thờ Gothic lớn nhất ở Đức. Công trình nằm trên nền của một ngôi đền La Mã có từ thế kỷ thứ 4. Việc xây dựng nhà thờ bắt đầu năm 1248 và sau nhiều gián đoạn, công trình đã hoàn thành 600 năm sau đó. Ảnh: Soar Above / WordPress. Cùng với mhà thờ Cologne ở Đức, nhà thờ York Minster (York, Anh quốc) là một trong hai nhà thờ Gothic lớn nhất ở phía Bắc châu Âu. Công trình này được xây dựng từ năm 1230-1472, là sự kết hợp tất cả các giai đoạn chính của sự phát triển kiến trúc Gothic ở Anh. Ảnh: Aeroengland.co.uk. Nhà thờ Reims (Marne, Pháp) là nơi chứng kiến sự đăng quang của rất nhiều vị vua Pháp. Công trình được xây dựng trên khu đất của nhà thờ cũ nơi hoàng đế Clovis được rửa tội bởi Saint Remi, giám mục giáo phận Reims năm 496. Nhà thờ được hoàn thành vào cuối thế kỷ 13 và trùng tu lớn vào thế kỷ 14. Ảnh: Oregon Live. Được xây dựng từ thế kỷ 13, nhà thờ Chartres nằm ở thị trấn Chartres, Pháp, là một trong những công trình điển hình nhất của phong cách nhà thờ Gothic Pháp. Nhà thờ này được bảo tồn gần như hoàn hảo với phần lớn các cửa sổ kính màu gốc còn nguyên vẹn, kiến trúc chỉ có sự thay đổi rất nhỏ kể từ khi xây dựng. Ảnh: Eure-et-Loir Tourisme. Được xây dựng từ năm 1296-1436, nhà thờ Santa Maria del Fiore là biểu tượng của thành phố Florence, Italia. Đây là một trong những nhà thờ lớn nhất của Italia và là công trình có mái vòm bằng gạch lớn nhất từng được xây dựng cho đến nay. Ảnh: World History Encyclopedia. Nằm trên quảng trường chính của thành phố Milan, Italia, nhà thờ Duomo di Milano là một công trình có quy mô đặc biệt lớn và thiết kế phức tạp. Đây cũng là một trong những nhà thờ Gothic lớn nhất trên thế giới. Việc xây dựng nhà thờ bắt đầu vào năm 1386 và phải mất năm thế kỷ để công trình chính thức hoàn thành. Ảnh: Bloomberg. Nhà thờ St Stephen (Stephansdom), nằm ở trung tâm của Vienna, Áo, đã tồn tại qua nhiều cuộc chiến tranh và bây giờ là một biểu tượng cho sự tự do của thành phố. Việc xây dựng nhà thờ Gothic này được khởi xướng bởi Công tước Áo Rudolf IV vào thế kỷ thứ 14. Nét đặc trưng của nhà thờ là phần mái ngói mang họa tiết sinh động được làm vào năm 1952. Ảnh: Austria.org. Được xây dựng trên nền của Đại thánh đường Hồi giáo Almohad vào thế kỷ 16, nhà thờ Seville (Seville, Tây Ban Nha) từng là nhà thờ lớn nhất trên thế giới. Công trình này tận dụng một số cột và các yếu tố kiến trúc từ nhà thờ Hồi giáo cũ, nổi bật là Giralda, một ngọn tháp Hồi giáo chuyển đổi thành một tháp chuông. Ngày nay, nhà thờ Seville được coi là nhà thờ Gothic lớn nhất thế giới. Ảnh: Seville Tickets. Mời quý độc giả xem video: Giáng sinh trên miền đất Hồi Giáo | VTV24.

