Chi tiết đặc biệt ít người biết trong lễ đăng quang của Vua Charles III

Vừa qua, vào ngày 6/5/2023, Vương quốc Anh đã chứng kiến sự kiện lịch sử lớn khi Vua Charles III đăng quang. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Anh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và truyền thông trên toàn thế giới. Trong lễ đăng quang của Vua Charles III, có những chi tiết đặc biệt nằm ở phục trang và phụ kiện của người tham dự mà chỉ có ai tinh mắt mới nhận ra. Đầu tiên phải kể đến chiếc váy của Vương hậu Camilla. Chiếc váy này được thiết kế bởi thương hiệu của Bruce Oldfield, thành lập hơn 50 năm, có mối quan hệ thân thiết với bà Camilla. Họa tiết trên chiếc váy chính là điều đặc biệt mà có lẽ chúng ta đã bỏ qua, phần đuôi váy ngắn với những dải hoa cúc, hoa lưu ly, hoa hoàng liên và hoa pimpernel đỏ, thể hiện tình yêu thiên nhiên và cảnh quan nông thôn Anh quốc của Đức Vua và Vương hậu. Phần gấu áo phía trước cũng có những hình bông hoa với ý nghĩa đặc biệt: Hình hoa hồng (đại diện cho nước Anh), hoa kế sữa (đại diện cho Scotland), hoa thủy tiên vàng (đại diện cho Xứ Wales) và cỏ ba lá non (đại diện cho Bắc Ireland). Ngoài ra, trên chiếc váy của Vương hậu Camilla còn có hình hai chú chó cưng của bà là Beth và Bluebell, được bà nhận nuôi vào năm 2011 và 2012. Tiếp đến là trang sức của Vương phi xứ Wales. Kate không sử dụng vương miện mà thay vào đó là một chiếc bờm cài đầu (headpiece) làm từ bạc thỏi hình lá, điểm pha lê lấp lánh. Nó có hình dáng tương tự như những chiếc bờm mà 6 thị nữ của cố Nữ vương Elizabeth II đội trong lễ đăng quang của bà năm 1953. Theo tạp chí The People, chiếc bờm của Vương phi xứ Wales có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức từ thiện lâu đời của Vua Charles, The Prince's Trust. Cụ thể, chiếc bờm cài tóc được thiết kế bởi Jess Collett, người đã làm việc như một thợ may thời trang cao cấp trong 25 năm qua, sau khi nhận được một khoản vay từ tổ chức từ thiện The Prince's Trust. Ngoài ra, để thể hiện lòng tôn kính với mẹ chồng quá cố của mình, Vương phi Kate đã đeo một bộ hoa tai kim cương và ngọc trai của cố Vương phi Diana. Kate đeo hoa tai ngọc trai mà bà Diana được tặng trước khi kết hôn với ông Charles năm 1981. Đôi hoa tai đã được Công nương Diana sử dụng trong nhiều sự kiện, trong đó có tiệc chiêu đãi Nhật hoàng Akihito năm 1990 và dạ tiệc ở Cung điện Versailles năm 1994. Bên cạnh đó, Kate cũng khéo léo bày tỏ sự kính trọng đối với Nữ vương quá cố bằng cách đeo Vòng cổ lễ hội George VI. Đây là món quà của Vua George VI tặng cho cố Nữ vương Elizabeth II. Mời quý độc giả xem video: Vua Charles III chính thức kế vị ngai vàng | THDT.

Vừa qua, vào ngày 6/5/2023, Vương quốc Anh đã chứng kiến sự kiện lịch sử lớn khi Vua Charles III đăng quang. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Anh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và truyền thông trên toàn thế giới. Trong lễ đăng quang của Vua Charles III, có những chi tiết đặc biệt nằm ở phục trang và phụ kiện của người tham dự mà chỉ có ai tinh mắt mới nhận ra. Đầu tiên phải kể đến chiếc váy của Vương hậu Camilla. Chiếc váy này được thiết kế bởi thương hiệu của Bruce Oldfield, thành lập hơn 50 năm, có mối quan hệ thân thiết với bà Camilla. Họa tiết trên chiếc váy chính là điều đặc biệt mà có lẽ chúng ta đã bỏ qua, phần đuôi váy ngắn với những dải hoa cúc, hoa lưu ly, hoa hoàng liên và hoa pimpernel đỏ, thể hiện tình yêu thiên nhiên và cảnh quan nông thôn Anh quốc của Đức Vua và Vương hậu. Phần gấu áo phía trước cũng có những hình bông hoa với ý nghĩa đặc biệt: Hình hoa hồng (đại diện cho nước Anh), hoa kế sữa (đại diện cho Scotland), hoa thủy tiên vàng (đại diện cho Xứ Wales) và cỏ ba lá non (đại diện cho Bắc Ireland). Ngoài ra, trên chiếc váy của Vương hậu Camilla còn có hình hai chú chó cưng của bà là Beth và Bluebell, được bà nhận nuôi vào năm 2011 và 2012. Tiếp đến là trang sức của Vương phi xứ Wales. Kate không sử dụng vương miện mà thay vào đó là một chiếc bờm cài đầu (headpiece) làm từ bạc thỏi hình lá, điểm pha lê lấp lánh. Nó có hình dáng tương tự như những chiếc bờm mà 6 thị nữ của cố Nữ vương Elizabeth II đội trong lễ đăng quang của bà năm 1953. Theo tạp chí The People, chiếc bờm của Vương phi xứ Wales có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức từ thiện lâu đời của Vua Charles, The Prince's Trust. Cụ thể, chiếc bờm cài tóc được thiết kế bởi Jess Collett, người đã làm việc như một thợ may thời trang cao cấp trong 25 năm qua, sau khi nhận được một khoản vay từ tổ chức từ thiện The Prince's Trust. Ngoài ra, để thể hiện lòng tôn kính với mẹ chồng quá cố của mình, Vương phi Kate đã đeo một bộ hoa tai kim cương và ngọc trai của cố Vương phi Diana. Kate đeo hoa tai ngọc trai mà bà Diana được tặng trước khi kết hôn với ông Charles năm 1981. Đôi hoa tai đã được Công nương Diana sử dụng trong nhiều sự kiện, trong đó có tiệc chiêu đãi Nhật hoàng Akihito năm 1990 và dạ tiệc ở Cung điện Versailles năm 1994. Bên cạnh đó, Kate cũng khéo léo bày tỏ sự kính trọng đối với Nữ vương quá cố bằng cách đeo Vòng cổ lễ hội George VI. Đây là món quà của Vua George VI tặng cho cố Nữ vương Elizabeth II. Mời quý độc giả xem video: Vua Charles III chính thức kế vị ngai vàng | THDT.