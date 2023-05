Điểm đặc biệt trong Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

Điện Buckingham cho biết buổi lễ đăng quang chính là phong tục gắn liền với truyền thống lâu đời của Anh, nó phản ánh vai trò của quốc vương đối với đất nước trong thời điểm hiện tại và tương lai. Buổi lễ đăng quang của Vua Charles III khác với buổi lễ tấn phong của ông diễn ra hồi tháng 9/2022. Theo truyền thống, Nhà vua Charles III sẽ mặc lễ phục giống như lễ phục của Nữ hoàng Elizabeth. Trong buổi lễ do Tổng giám mục Canterbury thực hiện, Nhà vua Charles sẽ được xức dầu, nhận các biểu tượng truyền thống của quốc vương, bao gồm quả cầu và vương trượng, và được đội Vương miện Thánh Edwards lần đầu tiên. Bà Camilla chính thức trở thành hoàng hậu. Tuy nhiên, lễ đăng quang lần này sẽ có một số điểm đặc biệt so với lễ đăng quang của mẹ ông - Nữ hoàng Elizabeth II - cách đây 70 năm. Thời gian diễn ra buổi lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ ngắn hơn so với mẹ của ông. Lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra trong hơn 3 tiếng, còn lễ đăng quang của Vua Charles III dự kiến sẽ diễn ra trong gần 2 tiếng đồng hồ. Chặng đường diễn ra lễ rước sau khi đăng quan đám rước sẽ dài khoảng 1/3 quãng đường 7,2km mà Nữ hoàng Elizabeth II đã thực hiện năm 1953. Hoàng tử Harry dự kiến không tham dự phần lễ này, sau khi xảy ra hàng loạt chuyện không vui giữa vợ chồng anh với Hoàng gia Anh. Lễ đăng quang của Nhà vua Charles II sẽ được truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới với đầy đủ màu sắc, so với bản trực tiếp khi đó chỉ có hai màu đen trắng trong lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra vào tháng 6/1953. Vua Charles III chỉ mời chưa đến 2.800 khách, ít hơn nhiều so với 8.000 khách dự lễ đăng quang trước đây. >>>Xem thêm video: Cung điện không có nhà vệ sinh, Vua "giải quyết nỗi buồn" ra sao? Nguồn: Kienthucnet.

