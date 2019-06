Chỉ thẳng mặt 5 con giáp "đen như mực" vì phạm Thái tuế năm 2020

Tuổi Tý: Người tuổi Tý năm 2020 (tức năm Canh Tý) phạm phải Trực Thái Tuế. Trong năm loại phạm Thái tuế thì Trực Thái Tuế xếp hàng đầu. Do năm 2020 là năm tuổi của người tuổi Tý nên vận thế bị ảnh hưởng rất nhiều. Vào năm Canh Tý, người tuổi Tý gặp nhiều trở ngại trong công việc, con đường thăng tiến cũng định trệ. Tài vận cũng vì thế mà xuống dốc. Người tuổi Tý sẽ phải đối mặt rất nhiều thách thức và khó khăn do đó cần bình tĩnh giải quyết mọi sự việc phát sinh và cần có sự chuẩn bị để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của Trực Thái Tuế. Tuổi Ngọ: Do Tý và Ngọ tương xung nên năm Canh Tý 2020, người tuổi Ngọ vấp phải cục diện Xung Thái Tuế. Đặc biệt chuyện tình cảm của con giáp này trong năm 2020 chuyển biến tiêu cực. Chuyện tình cảm rất dễ vì những mâu thuẫn, xung đột mà dẫn đến việc chia tay. Ngoài ra, vào năm Xung Thái Tuế, người tuổi Ngọ cũng cần chú ý đến các vấn đề sức khỏe , bởi rất dễ phát sinh những sự cố và tai nạn ngoài ý muốn. Công việc trong năm 2020 của người tuổi Ngọ cũng không suôn sẻ, dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng ghiệp do đó cần bình tĩnh trước mọi tình huống trong công việc. Tuổi Mùi: Tý Mùi tương hại nên năm Canh Tý, người tuổi Mùi bước vào cục diện Hại Thái Tuế. Người tuổi Tý rất dễ gặp họa tiểu nhân, dễ bị bạn bè bán đứng hoặc bị người ám hại trong việc hợp tác, đầu tư kinh doanh dẫn đến thua lỗ. Người tuổi Mùi cũng nên chú ý đến chuyện tình cảm và hôn nhân. Con giáp này nên có sự điểu chỉnh trong chuyện tình cảm không nên yêu cầu quá cao với nửa kia để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có. Ngoài ra, do sự nghiệp của người tuổi Mùi trong năm Hại Thái Tuế sẽ gặp nhiều trở ngại nên con giáp này cũng không nên khởi nghiệp hay mở rộng việc kinh doanh nên làm tốt những gì đang có. Tuổi Mão: Tý và Mão tương hình nên năm 2020 là năm Hình Thái Tuế của người tuổi Mão. Trong năm này, người tuổi Mão cần cẩn thận trong mọi giao dịch để tránh việc kiện tụng. Đồng thời, con giáp này cũng cần chú ý đến tình cảm, hôn nhân bởi rất dễ bị tiểu nhân phá hoại. Ngoài ra, người tuổi Mão cũng nên chú ý đến vấn đề tiền bạc, tốt nhất nên tránh xa việc vay mượn. Tuổi Dậu: Năm Canh Tý 2020 người tuổi Dậu bước vào năm Phá Thái Tuế nên chuyện tình cảm rất dễ xảy ra đổ vỡ vì có tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra nếu không cẩn trọng trong việc kinh doanh sẽ rất dễ dẫn đến việc thua lỗ thậm chí là phá sản. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

