Cháy kho dầu Cuba và những vụ sét đánh kinh hoàng nhất lịch sử

Đêm 5/8 (ngày 6/8 giờ Hà Nội), sét đã đánh trúng một trong 8 bồn chứa dầu với dung tích 300.000 thùng ở kho dự trữ tại tỉnh tây bắc Matanzas của Cuba, cách thủ đô Havana khoảng 100 km, gây ra vụ nổ lớn và đám cháy dữ dội. Sang ngày 6/8, lửa lan sang bể thứ 2 và đe dọa bể thứ 3, kèm theo 2 vụ nổ lớn khiến hơn 120 người bị thương, 1 người chết và 17 lính cứu hỏa mất tích. Lực lượng cứu hỏa Cuba, Mexico và Venezuela vẫn đang cố khống chế đám cháy, ngăn nó nuốt chửng các bồn chứa còn lại. Khói đã lan đến thủ đô Havana và người dân được cảnh báo về nguy cơ mưa axit. Sét được coi là một thảm hoạ thiên nhiên vô cùng nguy hiểm, chúng không chỉ cướp đi mạng sống của con người mà còn gây ra những thiệt hại khổng lồ về kinh tế của nhiều quốc gia. Ngoài sự cố cháy kho dầu ở Cuba nêu trên, trước đó, ít nhất 4 người đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị sét đánh ở công viên Lafayette bên ngoài Nhà Trắng, cơ quan chức năng Washington DC (Mỹ) xác nhận tối 4/8 (giờ địa phương). Những cảnh báo về sét đã được đưa ra khi thủ đô Washington DC của Mỹ trải qua những ngày rất nóng ẩm từ hôm 4/8, nhiệt độ trung bình là 34 độ C, cao hơn tới 3 độ C so với nhiệt độ tối đa của các ngày 4/8 trong 30 năm về trước. Theo Báo cáo Sét thường niên thứ 2 của Ấn Độ, bang Bihar đã ghi nhận nhiều người tử vong do sét đánh nhất từ ngày 1/4/2020 đến ngày 31/3/2021 (401 người), tiếp theo là bang Uttar Pradesh (238), Madhya Pradesh (228), Odisha (156) và Jharkhand (132). Bang Bihar đã chứng kiến mức tăng 81% số người tử vong do sét đánh, từ 221 trường hợp được báo cáo trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020 lên 401 người từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021. Số vụ sét đánh đã tăng 34%. Bang Punjab báo cáo số vụ sét đánh tăng 331% theo báo cáo sét hàng năm trong khoảng thời gian từ năm 2020 - 2021, tỷ lệ này ở bang Bihar là 168%, bang Haryana 164%, bang Puducherry 117%, bang Himachal Pradesh 105% và bang Tây Bengal 100%. Vào tháng 8/2021, giới chức Bangladesh cho biết sét đánh đã khiến 16 người thiệt mạng trong một đám cưới ở huyện Chapainawabganj, thị trấn Shibganj của nước này. Khi sấm sét xảy ra, đám đông tham dự đám cưới từ thuyền đã lên bờ để tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, sét đánh đã khiến 16 người thiệt mạng. Nguồn tin cho biết các nạn nhân bị trúng sét trong vòng vài giây. Báo cáo sét của Công ty Vaisala (Phần Lan) hồi đầu năm nay, dẫn dắt bởi nhà khí tượng học Chris Vagasky, cho thấy ngay cả vùng Bắc Cực - các vĩ độ ít sét nhất Trái Đất - cũng đã hứng tới 7.278 tia sét trong năm 2021, gần gấp đôi lượng sét của 9 năm trước cộng lại. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

