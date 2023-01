Chấn động: Võ sĩ quyền Anh Mohammad Ali huyền thoại từng chạm trán UFO?

Muhammad Ali, tên khai sinh: Cassius Marcellus Clay Jr.; (17/1/1942 - 3/6/2016) là một võ sĩ quyền anh huyền thoại, nhà hoạt động xã hội người Mỹ. Có biệt danh là Người vĩ đại nhất ("The Greatest"), ông nổi tiếng là một trong những hình mẫu quan trọng trong thể thao của thế kỷ 20 và là một trong những tay đấm boxing vĩ đại nhất mọi thời đại, người từng 3 lần giành chức vô địch hạng nặng và một lần dành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Sau khi ông qua đời, sự quan tâm đối với ông vẫn không chấm dứt. Một nhà nghiên cứu đã từng nhiều lần phỏng vấn Ali, đã tiết lộ chi tiết gây sửng sốt. Đó là nhà vô địch quyền Anh thế giới nhiều lần gặp UFO. Chuyên gia về UFO và là tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng, Tomothy Green Beckley, đã có nhiều cuộc gặp gỡ, hàn huyên với Ali vào những năm 1990. Green Beckley đã tiết lộ những trải nghiệm của Ali về UFO mà ông nghe kể và đưa vào một quyển sách mang tên Amazing Flying Saucer Experiences of Celebrities, Rock Stars and the Rich and Famous. Ali kể rằng lần đầu tiên ông nhìn thấy UFO là vào năm 1970. Ông đã nhìn thấy một vật thể sáng chói trên bầu trời vào sáng sớm khi tập thể dục ở công viên cùng với các huấn luyện viên của mình. (Ảnh: UFO do Ali vẽ lại). Ali cho biết, trong đêm đó cũng có nhiều người nhìn thấy UFO và "được đề cập trong báo cáo của một phi công về việc hạ cánh tại Phi trường Newark". "Đây không phải là một trò đùa, tất cả bạn bè của tôi ở đây cũng đã nhìn thấy nó", Ali nhấn mạnh, "Trên thực tế, cho đến nay, tôi đã bắt gặp các UFO tổng cộng 16 lần". Chẳng những vậy, Ali còn tiết lộ các thông tin đặc biệt chấn động, khi cho Beckley biết rằng ông cảm thấy các UFO đã theo dõi ông một khoảng thời gian. Có thể nói, ngoài là ngôi sao thể thao có ảnh hưởng nhất trong lịch sử và văn hóa Mỹ, Ali còn là người đã nhìn thấy UFO nhiều nhất. Một vật thể bay không xác định, còn được gọi là UFO (viết tắt của Unidentified flying object trong tiếng Anh) là bất kỳ hiện tượng trên không được trông thấy mà không thể được nhận dạng hay giải thích ngay lập tức. Khi điều tra, hầu hết các UFO được xác định là các vật thể hoặc hiện tượng khí quyển đã được biết đến, trong khi một số nhỏ vẫn chưa giải thích được. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).

Muhammad Ali, tên khai sinh: Cassius Marcellus Clay Jr.; (17/1/1942 - 3/6/2016) là một võ sĩ quyền anh huyền thoại, nhà hoạt động xã hội người Mỹ. Có biệt danh là Người vĩ đại nhất ("The Greatest"), ông nổi tiếng là một trong những hình mẫu quan trọng trong thể thao của thế kỷ 20 và là một trong những tay đấm boxing vĩ đại nhất mọi thời đại, người từng 3 lần giành chức vô địch hạng nặng và một lần dành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Sau khi ông qua đời, sự quan tâm đối với ông vẫn không chấm dứt. Một nhà nghiên cứu đã từng nhiều lần phỏng vấn Ali, đã tiết lộ chi tiết gây sửng sốt. Đó là nhà vô địch quyền Anh thế giới nhiều lần gặp UFO. Chuyên gia về UFO và là tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng, Tomothy Green Beckley, đã có nhiều cuộc gặp gỡ, hàn huyên với Ali vào những năm 1990. Green Beckley đã tiết lộ những trải nghiệm của Ali về UFO mà ông nghe kể và đưa vào một quyển sách mang tên Amazing Flying Saucer Experiences of Celebrities, Rock Stars and the Rich and Famous. Ali kể rằng lần đầu tiên ông nhìn thấy UFO là vào năm 1970. Ông đã nhìn thấy một vật thể sáng chói trên bầu trời vào sáng sớm khi tập thể dục ở công viên cùng với các huấn luyện viên của mình. (Ảnh: UFO do Ali vẽ lại). Ali cho biết, trong đêm đó cũng có nhiều người nhìn thấy UFO và "được đề cập trong báo cáo của một phi công về việc hạ cánh tại Phi trường Newark". "Đây không phải là một trò đùa, tất cả bạn bè của tôi ở đây cũng đã nhìn thấy nó", Ali nhấn mạnh, "Trên thực tế, cho đến nay, tôi đã bắt gặp các UFO tổng cộng 16 lần". Chẳng những vậy, Ali còn tiết lộ các thông tin đặc biệt chấn động, khi cho Beckley biết rằng ông cảm thấy các UFO đã theo dõi ông một khoảng thời gian. Có thể nói, ngoài là ngôi sao thể thao có ảnh hưởng nhất trong lịch sử và văn hóa Mỹ, Ali còn là người đã nhìn thấy UFO nhiều nhất. Một vật thể bay không xác định , còn được gọi là UFO (viết tắt của Unidentified flying object trong tiếng Anh) là bất kỳ hiện tượng trên không được trông thấy mà không thể được nhận dạng hay giải thích ngay lập tức. Khi điều tra, hầu hết các UFO được xác định là các vật thể hoặc hiện tượng khí quyển đã được biết đến, trong khi một số nhỏ vẫn chưa giải thích được. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).