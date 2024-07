Cây cảnh sống tới nghìn năm, cực tốt cho phong thủy gia đình

Một trong những loại cây cảnh có tuổi thọ lâu đời nhất chính là vạn tuế. Nó không chỉ có tuổi thọ cao mà còn là loài cây cứng nhất thế giới, do đó, ở 1 số nước, vạn tuế còn được gọi là "cây sắt".

Đặc điểm của cây cảnh vạn tuế

Vạn tuế hay còn gọi là chuối lửa, có tên gọi tiếng Anh là sago, sago palm, king sago, Japanese sago palm, tên khoa học là Cycas revoluta. Cây cảnh này là một loài cây có nguồn gốc từ miền nam Nhật Bản, thuộc chi Cycas, họ Cycadaceae.

Cây cảnh vạn tuế còn được mệnh danh là "hóa thạch sống" khi có lịch sử lâu đời nhất. Ảnh minh họa Toutiao

Chi Cycad trong họ Cycadaceae bao gồm hơn 100 loài, trong đó phổ biến nhất là vạn tuế (Cycas revoluta). Cho dù trong tên tiếng Anh có một chữ "palm" (cọ) nhưng cây cảnh này không phải là cây cọ. Chúng thuộc nhóm thực vật cổ xưa liên quan đến cây lá kim hình nón.

Giống như dương xỉ, những loài sinh vật khổng lồ xinh đẹp này đã xuất hiện từ trước thời kỳ khủng long và vẻ ngoài ấn tượng của chúng thực sự gợi nhớ về một thời kỳ tiền sử hoang dã.

Có người còn gọi vạn tuế là "hóa thạch sống", có niên đại từ đầu kỷ nguyên Mesozoi mà không có nhiều thay đổi kể từ đó.

Cây cảnh này có thể có tuổi thọ nghìn tuổi. Ảnh minh họa ToutiaoCa

Cây cảnh này có lá lông chim, dài 1-2m, những chiếc lá nhỏ có hàng trăm "chiếc kim" xanh lớn, nhọn và cứng, dài 14-18cm. Những chiếc lá mới sáng bóng mọc ra từ đỉnh ngọn theo hình tròn, nằm phía trên thân cây gỗ.

Người ta còn thấy rằng, những thân gỗ của vạn tuế hàng trăm năm tuổi rất nặng, khi xuống nước nó sẽ chìm như sắt nên còn được gọi là "cây sắt".

Thân vạn tuế có hình trụ, các phần cuống lá còn sót lại có hình thoi, sắp xếp theo hình xoắn ốc. Cây cảnh thường cao 2m nhưng 1 số cây cổ thụ có thể cao đến 8-9m, thậm chí cao hơn.

Trong khi cây cái có hoa hình đĩa, tạo thành "ổ" tạo ra noãn. Ảnh minh họa Toutiao

Cây vạn tuế có cây đực và cây cái với 2 kiểu ra hoa khác nhau. Nón hoa đực có hình trụ, dài 30-70 cm, đường kính 8-15 cm. Cây vạn tuế đực có hoa hình cột nhưng không kết trái.

Trong khi cây cái có hoa hình đĩa, tạo thành "ổ" tạo ra noãn. Cái ổ này sẽ mở ra khi cây sẵn sàng để được thụ tinh bằng phấn hoa từ cây đực, được gió hoặc côn trùng mang theo.

Sau khi noãn được thụ tinh sẽ hình thành hạt bầu dục, hơi dẹt, có màu đỏ cam rất nổi bật. Mỗi "ổ" sẽ có hàng trăm hạt như trứng, được gọi là "trứng phượng".

Hoa đực. Ảnh minh họa monaconatureencyclopedia

Người xưa có câu: "Vạn tuế nở hoa, người câm biết nói, phượng rụng dưới mái hiên" là nói về sự hiếm hoi và quý giá khi cây vạn tuế nở hoa, kết trái.

Như vậy, cây cảnh này có màu xanh đậm và tươi tốt với tán lá cứng cáp, nếu bạn sống ở vùng có khí hậu ấm áp hoặc bạn đang tìm kiếm một loại cây mới cho khu vườn trong nhà của mình thì loại cây này là dành cho bạn.

Tại sao nói cây cảnh vạn tuế khó nở hoa

Hoa cái với ổ "trứng" của mình. Ảnh minh họa monaconatureencyclopedia

Người xưa cũng có câu: "Cây vạn tuế nở hoa" ám chỉ một người đàn ông khô khan, vô cảm, vô tình bỗng dưng động lòng với cô gái nào đó. Đó là vì cây vạn tuế rất hiếm khi nở hoa và khi nó nở hoa, kết trái là sự kiện đặc biệt hiếm hoi và may mắm.

Vậy tại sao cây vạn tuế khó nở hoa?

Cây cảnh vạn tuế là một trong những loài thực vật khó nở hoa nhất và sẽ không nở hoa nếu không được đáp ứng đủ điều kiện môi trường nó cần.

Cận cảnh "trứng phượng". Ảnh minh họa monaconatureencyclopedia

Nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp trồng cây cảnh và môi trường sinh trưởng tốt thì sau 10-20 năm trồng, cây cảnh này sẽ ra hoa.

Còn nếu điều kiện môi trường không phù hợp, ở nơi có khí hậu lạnh giá thì bạn khó mà nhìn thấy vạn tuế nở hoa. Nhưng khi cây cảnh này nở hoa, thời gian kéo dài suốt 2 tháng và cứ 2-3 năm lại nở hoa một lần.

Thông thường, hoa đực nở từ tháng 6 đến tháng 8, hoa cái nở từ tháng 10 đến tháng 11. Hai tháng sau thời kỳ ra hoa, cây vạn tuế sẽ ra quả màu trắng, một tháng sau, quả sẽ chín và chuyển sang màu cam đỏ rực rỡ.

Ý nghĩa của cây vạn tuế là sức khỏe, trường thọ, may mắn, sung mãn, bình an và cát tường. Ảnh minh họa fastgrowingpalms

Tuy nhiên, quả đỏ này có độc, do đó, cần khuyến cáo mọi người và trẻ em không nên ăn các hạt bắt mắt này.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh vạn tuế

Ý nghĩa của cây vạn tuế là sức khỏe, trường thọ, may mắn, sung mãn, bình an và cát tường. Một số người cũng cho rằng, cây cảnh này còn giúp chiêu tài, vượng khí, ngăn tà khí, hút tài lộc, may mắn cho gia đình.

Cây vạn tuế có thể tồn tại trong mọi môi trường nên tượng trưng cho phẩm chất tinh thần bất khuất, kiên cường. Ảnh minh họa floridaseeds

Tuy nhiên ý nghĩa chủ yếu của cây cảnh vạn tuế vẫn là sức khỏe, trường thọ, cát tường. Đó là vì cây cảnh này có thời gian sinh trưởng rất dài, có thể sống đến cả vài trăm năm, thậm chí nghìn năm nên nó tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ.

Cây cảnh này rất thích hợp trồng ở gia đình có người cao tuổi và người cao tuổi cũng rất thích cây cảnh này. Cây vạn tuế có thể tồn tại trong mọi môi trường nên tượng trưng cho phẩm chất tinh thần bất khuất, kiên cường.

Theo người xưa, cây cảnh này không thường xuyên nở hoa, thậm chí có nở cũng phải hơn chục năm mới nở nên thường được dùng làm ẩn dụ cho những điều rất hiếm hoặc cực kỳ khó đạt được.

Cây cảnh này rất thích hợp trồng ở gia đình có người cao tuổi và người cao tuổi cũng rất thích cây cảnh này. Ảnh minh họa nbatat

Cây cảnh này nở hoa được người xưa cho rằng là dấu hiệu báo điềm lành sắp đến. Lúc này, dù gia chủ có làm gì thì cũng diễn ra rất suôn sẻ và mang lại may mắn cho gia chủ. gia đình.

Cây vạn tuế nở hoa mang ý nghĩa mang tài lộc, phú quý vào nhà, đồng thời còn tượng trưng cho sự may mắn, phú quý.

Cây cảnh này nở hoa cũng có thể tượng trưng cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, hòa thuận, hạnh phúc. Nếu trong nhà có "trai chưa vợ, gái chưa chồng" thì những người này có thể sắp gặp được ý trung nhân như ý và có cuộc hôn nhân viên mãn.

Cây vạn tuế nở hoa mang ý nghĩa mang tài lộc, phú quý vào nhà, đồng thời còn tượng trưng cho sự may mắn, phú quý. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này phát triển chậm, tuổi thọ cao, dáng vẻ đẹp, xanh tốt quanh năm. Cây cảnh này còn có tác dụng hấp thụ các khí độc hại như sulfur dioxide và oxit nitric, rất thích hợp trồng trong nhà để thanh lọc không khí.

Những lưu ý khi trồng cây cảnh vạn tuế

Trồng cây vạn tuế trong nhà được cho là mang lại hiệu ứng phong thủy tốt lành và tích cực. Cây cảnh này có thân chắc khỏe, hình dáng lá độc đáo, tạo nên bầu không khí ổn định, cát tường trong môi trường gia đình.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến việc lựa chọn vị trí, số lượng, vị trí đặt và cách chăm sóc cây cảnh để chúng luôn xanh tươi và có thể nở hoa.

1. Môi trường

Cây vạn tuế là loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới, thích môi trường ấm áp, đầy nắng, khô ráo và thông gió tốt. Ở nơi có khí hậu giá lạnh chúng cần được trồng trong chậu và di chuyển vào trong nhà hoặc giữ ấm để sống sót qua mùa đông.

Cây cảnh này không chịu lạnh nhưng có khả năng chịu nhiệt không quá tốt. Khi nhiệt độ trên 37°C, lá sẽ bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chuyển sang màu đen dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Cây cảnh thích nghi với môi trường ấm áp và phát triển ở nhiệt độ từ 15°C đến 25°C.

Cây cảnh này không chịu được nước và ẩm. Ảnh minh họa monaconatureencyclopedia

2. Đất

Cây cảnh thích đất mùn chua. Nếu đất chứa nhiều chất kiềm hoặc nặng đất sét, lá sẽ chuyển sang màu vàng. Do đó, khi trồng cây cảnh trong chậu nhớ dùng đất tơi xốp, thoát nước tốt và giàu chất hữu cơ.

3. Tưới nước và bón phân

Cây cảnh này không chịu được nước và ẩm. Nước tích tụ trong đất hoặc bị ẩm lâu ngày sẽ dẫn đến thối rễ. Việc tưới nước thông thường cần tuân theo nguyên tắc đất khô thì tưới kỹ và không để đọng nước.

Cây không cần nhiều phân bón. Vào mùa xuân và mùa thu, bón phân hỗn hợp giàu nitơ, lân và kali mỗi tháng một lần. Nếu có thể, hãy chôn một ít phân hữu cơ đã phân hủy hoặc phân chuồng, lá sẽ tươi tốt hơn.

Vị trí trong nhà: Cây cảnh thích hợp đặt ở phòng khách, phòng làm việc, phòng học… Nó có thể mang lại khí thế ổn định, cát tường cho không gian. Ảnh minh họa Toutiao

4. Lưu ý khi đặt cây vạn tuế trong nhà

Lựa chọn vị trí: Cây vạn tuế nên đặt ở nơi có ánh sáng rực rỡ, thông thoáng trong nhà, tránh môi trường tối tăm, ẩm ướt.

Số lượng cây vạn tuế: Theo quan niệm phong thủy, cây cảnh này thích hợp trồng riêng lẻ, không thích hợp trồng nhiều cây cùng một lúc.

Vị trí trong nhà: Cây cảnh thích hợp đặt ở phòng khách, phòng làm việc, phòng học… Nó có thể mang lại khí thế ổn định, cát tường cho không gian.

Những góc cấm kỵ: Tránh đặt cây cảnh ở những góc nhọn trong nhà hoặc ở những vị trí không thuận lợi như gần nhà vệ sinh.