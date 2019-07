Cảnh tượng hãi hùng ở "lãnh địa" hài cốt người khổng lồ

Kể từ năm 2016, các nhà khảo cổ Trung Quốc tiến hành cuộc khai quật tại làng Tiêu Gia, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông và có phát hiện đáng chú ý về người khổng lồ.



Cụ thể, các chuyên gia đã tìm thấy một số ngôi mộ có niên đại 5.000 năm tại nghĩa trang cổ xưa. B ên trong các ngôi mộ, giới khảo cổ nhận thấy những bộ hài cốt người có cơ thể to lớn.

Trong số này, đáng chú ý là một bộ hài cốt có chiều cao lên tới 1,9m. Những bộ hài cốt còn lại đều cao khoảng 1,8m.

Video: Người khổng lồ cao 2m, nặng 100 kg ở Cần Thơ (nguồn: VTC14)

Lý giải việc người xưa có vóc dáng cơ thể to lớn vượt trội như vậy, các chuyên gia cho rằng vào thời điểm trên, nông nghiệp khá phát triển. Do vậy, người dân có nguồn thức ăn phong phú và giàu dinh dưỡng. Đây có thể chính là lý do khiến cơ thể họ trở lên to lớn, vạm vỡ.