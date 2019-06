Căn cứ quân sự ở Australia giấu bí mật ngoài hành tinh?

Nằm gần Alice Springs, căn cứ quân sự Pine Gap được thành lập theo thỏa thuận quốc phòng giữa hai chính phủ Mỹ và Australia vào thập niên 60 của thế kỷ 20. Do vậy, căn cứ Pine Gap được đặt dưới sự kiểm soát của Mỹ và Australia. Tuy nhiên, phía Mỹ gần như nắm quyền kiểm soát hoàn toàn căn cứ tuyệt mật này.Khu căn cứ Pine Gap được sử dụng để nghiên cứu vệ tinh do thám, hỗ trợ các hoạt động tình báo cũng như các chiến dịch quân sự. Khu căn cứ quân sự Pine Gap được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, cấm người ngoài tiếp cận. Những người Mỹ làm việc trong Pine Gap đều là những nhà phân tích tình báo, điệp viên, chuyên gia mật mã và chuyên gia ngôn ngữ, kỹ sư thuộc các cơ quan tình báo NSA, CIA và NRO. Rất ít thông tin về những hoạt động diễn ra bên trong căn cứ quân sự Pine Gap được tiết lộ với bên ngoài. Do vậy, nhiều lời đồn đoán về Pine Gap xuất hiện và lan truyền rộng rãi. Trong số này nổi tiếng là giả thuyết Pine Gap là nơi chính phủ Mỹ che giấu thông tin về công nghệ của người ngoài hành tinh. Giả thuyết này xuất hiện kể từ những năm 1970. Khi ấy, một số nhân chứng tuyên bố nhìn thấy UFO nhiều lần tại khu vực Pine Gap. Cũng có nhân chứng nhìn thấy những ánh sáng lạ bí ẩn phát từ căn cứ quân sự tuyệt mật này. Tất cả những điều này chỉ là giả thuyết. Cho đến nay, công chúng vẫn vô cùng tò mò về những điều thực sự đang diễn ra bên trong căn cứ Pine Gap. Video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)

