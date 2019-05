Cực sốc chuyện "lai giống" của người ngoài hành tinh với con người

Giảng viên người Hàn Quốc Young-hae Chi hiện giảng dạy tại Viện phương đông thuộc đại học Oxford mới đưa ra giả thuyết gây sốc về người ngoài hành tinh. Cụ thể, giảng viên Young-hae Chi nhận định người ngoài hành tinh đã có mặt trên Trái đất. Thậm chí, người ngoài trái đất còn cùng với con người tạo ra người lai. Những đứa con lai giữa người ngoài hành tinh với người Trái đất sẽ tồn tại khi biến đổi khí hậu tàn phá thế giới. Những thông tin này được giảng viên Young-hae Chi tiết lộ với công chúng thông qua cuốn sách có tựa đề "Alien Visitations and the End of Humanity". Tác phẩm này được viết bằng tiếng Hàn Quốc. Không chỉ tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh, giảng viên Young-hae Chi còn nhận định có sự liên quan giữa các vụ bắt cóc do người ngoài Trái đất gây ra. Vị giảng viên người Hàn Quốc còn cho rằng những vụ bắt cóc do người ngoài hành tinh gây ra có liên quan đến biến đổi khí hậu. Lý giải cho điều này, giảng viên Young-hae Chi cho hay có khả năng người ngoài trái đất thấy ADN của con người rất đáng giá để bảo tồn. Thêm nữa, người ngoài hành tinh tạo ra con lai với người Trái đất để loài mới này có thể tồn tại trong các điều kiện khí hậu tương lai. Đặc biệt, người lai rất thông minh vì thế sẽ là nhà lãnh đạo thế giới trong tương lai để giải quyết những vấn đề lớn. Giảng viên Young-hae Chi còn gây chú ý khi liệt kê có 4 loại người ngoài hành tinh và mỗi loại được phân biệt bằng hình dáng bên ngoài. Những loại người ngoài hành tinh đó gồm: người ngoài trái đất giống côn trùng, loại có vảy và mắt rắn, loại nhỏ và loại lớn. Trong đó, người hành tinh giống côn trùng là loại nắm quyền. Theo giảng viên Young-hae Chi, người ngoài hành tinh đến Trái đất không phải vì lợi ích của con người mà là vì lợi ích, sự sống còn của họ. Video: Thụy Sỹ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14).

