Cận cảnh mái vòm 200 tấn, khủng bậc nhất thời trung cổ

Nằm tại trung tâm thành phố cổ Soltaniyeh ở Iran, di tích lăng mộ Il-khan Öljeitü - theo truyền thống được gọi là Mái vòm Soltaniyeh - là một kỳ quan kiến trúc nổi tiếng của đế quốc Ba Tư xưa kia. Ảnh: Wikipedia. Công trình này được dựng trong khoảng thời gian từ năm 1302-1312 để làm nơi an nghỉ của nhà cai trị gốc Mông Cổ Il-khan Öljeitü, là mái vòm lâu đời nhất ở Iran. Ảnh: Wikipedia. Ước tính mái vòm Soltaniyeh nặng 200 tấn, cao 49 mét, là một trong những mái vòm bằng gạch lớn nhất thế giới từng được xây dựng. Ảnh: Leonidas Argyraspid. Tính riêng ở giới hạn kỹ thuật cho một mái vòm bằng gạch thì đây là mái vòm lớn thứ ba trên thế giới sau mái vòm của nhà thờ Florence và nhà thờ Hagia Sophia. Ảnh: Lostwithpurpose.com. Mái vòm Soltaniyeh được coi là công trình mở đường cho phong cách xây dựng vòm trong thế giới Hồi giáo, có ảnh hướng lớn đến nhiều công trình nổi tiếng như lăng mộ Khoja Ahmed Yasavi và kỳ quan Taj Mahal của Ấn Độ. Ảnh: Press TV. Tầm quan trọng của mái vòm này trong thế giới Hồi giáo có thể được so sánh với mái vòm Brunelleschi nổi tiếng do Filippo Brunelleschi thiết kế đóng góp cho Kitô giáo. Ảnh: Tripadvisor. Sắc màu hấp dẫn của mái vòm được tạo nên bởi hàng nghìn viên gạch tráng men màu xanh ngọc lam, còn được gọi là màu "xanh Ba Tư", sắc màu đặc trưng của các thánh đường Ba Tư cổ. Ảnh: Iran Tourism & Touring Organization. Theo thời gian, phần lớn trang trí bên ngoài mái vòm đã bị hư hại, nhưng công trình đã được phục hồi trong những năm gần đây. Ảnh: Wikipedia. Bên trong mái vòm vẫn giữ lại được những bức tranh tường và tranh ghép bằng sứ có giá trị nghệ thuật cao. Ảnh: Wikipedia. Vào năm 2005, công trình đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Historical Iranian sites and people. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.





