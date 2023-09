Cận cảnh kim tự tháp duy nhất của vương quốc Khmer cổ

Nằm ở tỉnh Preah Vihear, phía Bắc Campuchia, Koh Ker là kinh đô của vương quốc Khmer từ năm 921-944. Địa điểm này được nhiều người biết đến qua hệ thống di tích đền tháp đồ sộ, trong đó có một ngôi đền hình kim tự tháp nằm ở khu vực trung tâm. Ảnh: All Points East. Ngôi đền được xây dựng hoàn toàn khác với phong cách kiến trúc thường thấy của người Khmer, có hình kim tự tháp bậc thang với 7 tầng, thu hẹp dần từ dưới lên trên, được ví như "đường lên trời". Ảnh: Thomas Cristofoletti. Đỉnh kim tự tháp có lẽ từng tọa lạc một điện thờ có mái che. Nhưng công trình này đã bị hủy hoại theo thời gian. Ảnh: TripHunter. Với kiến trúc đặc trưng không thể nhầm lẫn, công trình được mệnh danh là "Kim tự tháp của nền văn minh Khmer". Ảnh: Kkap.org. Các tư liệu cổ ghi lại rằng, vào thời loạn lạc, vua Jayavarman IV đã cho xây kim tự tháp này vừa làm đền thờ, vừa làm nơi huấn luyện quân đội. Ảnh: The Denver Post. Để lên các tầng của kim tự tháp, người ta phải trèo qua những bậc tam cấp nhỏ dốc đứng. Những chiến binh kiên cường, dẻo dai đã thách thức nhau chinh phục đỉnh tháp trong thời gian ngắn nhất. Ảnh: Mai and Chris Travel. Tương truyền, không ít người đã bỏ mạng khi luyện tập với "đường lên trời" ở kinh đô Koh Ker. Ảnh: Expedia.com. Dù hoành tráng và ấn tượng nhưng kim tự tháp ở Koh Ker có số phận khá bi đát. Ảnh: Sam Veasna Conservation Tours. Công trình đã rơi vào quên lãng chỉ ít năm sau khi được xây dựng, vì vị vua kế nhiệm Jayavarman IV đã rời bỏ Koh Ker ngay sau khi lên ngôi để chuyển kinh đô về Angkor. Ảnh: Morgan Havet. Kinh đô Koh Ker đã bị bỏ hoang chỉ sau 23 năm tồn tại, do vị trí không thuận lợi: nằm giữa khu vực đá vôi cằn cỗi và thiếu nguồn nước trồng trọt, sinh hoạt. Ảnh: Our Travel Soup. Cùng với hơn 50 đền tháp lộng lẫy khác, kim tự tháp Koh Ker đã biến mất khỏi lịch sử Campuchia trong 1.059 năm, cho tới khi được phát hiện trở lại vào năm 2003. Ảnh: Angkor TK. Kể từ đó đến nay, kim tự tháp Koh Ker hầu như không được trùng tu, trừ việc lắp thêm một cầu thang để du khách có thể leo lên đỉnh tháp. Ảnh: Experience Travel Group. Từ trên đỉnh "kim tự tháp Khmer" có thể phóng tầm mắt bao quát một vùng đất rộng lớn với những dãy núi Prasat Preah Vihear, núi Kulen hùng vĩ phía xa xa... Ảnh: Angkor TK. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

Nằm ở tỉnh Preah Vihear, phía Bắc Campuchia, Koh Ker là kinh đô của vương quốc Khmer từ năm 921-944. Địa điểm này được nhiều người biết đến qua hệ thống di tích đền tháp đồ sộ, trong đó có một ngôi đền hình kim tự tháp nằm ở khu vực trung tâm. Ảnh: All Points East. Ngôi đền được xây dựng hoàn toàn khác với phong cách kiến trúc thường thấy của người Khmer, có hình kim tự tháp bậc thang với 7 tầng, thu hẹp dần từ dưới lên trên, được ví như "đường lên trời". Ảnh: Thomas Cristofoletti. Đỉnh kim tự tháp có lẽ từng tọa lạc một điện thờ có mái che. Nhưng công trình này đã bị hủy hoại theo thời gian. Ảnh: TripHunter. Với kiến trúc đặc trưng không thể nhầm lẫn, công trình được mệnh danh là " Kim tự tháp của nền văn minh Khmer ". Ảnh: Kkap.org. Các tư liệu cổ ghi lại rằng, vào thời loạn lạc, vua Jayavarman IV đã cho xây kim tự tháp này vừa làm đền thờ, vừa làm nơi huấn luyện quân đội. Ảnh: The Denver Post. Để lên các tầng của kim tự tháp, người ta phải trèo qua những bậc tam cấp nhỏ dốc đứng. Những chiến binh kiên cường, dẻo dai đã thách thức nhau chinh phục đỉnh tháp trong thời gian ngắn nhất. Ảnh: Mai and Chris Travel. Tương truyền, không ít người đã bỏ mạng khi luyện tập với "đường lên trời" ở kinh đô Koh Ker. Ảnh: Expedia.com. Dù hoành tráng và ấn tượng nhưng kim tự tháp ở Koh Ker có số phận khá bi đát. Ảnh: Sam Veasna Conservation Tours. Công trình đã rơi vào quên lãng chỉ ít năm sau khi được xây dựng, vì vị vua kế nhiệm Jayavarman IV đã rời bỏ Koh Ker ngay sau khi lên ngôi để chuyển kinh đô về Angkor. Ảnh: Morgan Havet. Kinh đô Koh Ker đã bị bỏ hoang chỉ sau 23 năm tồn tại, do vị trí không thuận lợi: nằm giữa khu vực đá vôi cằn cỗi và thiếu nguồn nước trồng trọt, sinh hoạt. Ảnh: Our Travel Soup. Cùng với hơn 50 đền tháp lộng lẫy khác, kim tự tháp Koh Ker đã biến mất khỏi lịch sử Campuchia trong 1.059 năm, cho tới khi được phát hiện trở lại vào năm 2003. Ảnh: Angkor TK. Kể từ đó đến nay, kim tự tháp Koh Ker hầu như không được trùng tu, trừ việc lắp thêm một cầu thang để du khách có thể leo lên đỉnh tháp. Ảnh: Experience Travel Group. Từ trên đỉnh "kim tự tháp Khmer" có thể phóng tầm mắt bao quát một vùng đất rộng lớn với những dãy núi Prasat Preah Vihear, núi Kulen hùng vĩ phía xa xa... Ảnh: Angkor TK. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.