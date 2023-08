Các ngày 24-30 tháng 8, 3 con giáp tài lộc phất vù vù

Con giáp Dậu

Tuổi gà bắt đầu vào các ngày 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 tháng 8, thần tài và quý nhân đều sẽ vào cửa, tài lộc sẽ đến tỏa sáng rực rỡ, xung quanh sẽ có quý nhân giúp đỡ, sao tốt chiếu sáng rực rỡ, vận may liên tục đến, bạn có thể đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp.

Con giáp Sửu

Người tuổi Sửu nhìn chung gặp nhiều may mắn hơn là xui xẻo, nhưng cũng sẽ có vận hạn, vào các ngày 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tháng 8, người tuổi gà lại may mắn hơn, tài vận sẽ ổn định, vạn sự như ý.

Con giáp Thân

Vận may của tuổi Thân tiếp tục tăng cao, vào các ngày 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 tháng 8, sau khi tài vận dần khởi sắc và đạt đến đỉnh cao, được sự trợ giúp của sao cát tường, bạn có thể xoay chuyển xui xẻo thành may mắn, biến khủng hoảng thành an toàn, biến khủng hoảng thành cơ hội và kiếm được nhiều tiền hơn. Về vận đào hoa, người tuổi Thân cũng tốt, chăm ngoan, tình duyên ổn định, chủ động không bao giờ bị động, hào phóng không bao giờ keo kiệt, người tuổi Thân có thể hy vọng kết hôn vào cuối năm!

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.