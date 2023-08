Bức tranh phong cảnh đắm say lòng người của mảnh đất Quảng Nam

Sông Thu Bồn nhìn từ cầu Cửa Đại, cây cầu nằm ở ranh giới thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên. Là dòng sông chính của tỉnh Quảng Nam, sông Thu Bồn bắt nguồn từ đỉnh núi Ngọc Linh, chảy qua các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên và thành phố Hội An trước khi đổ ra biển. Núi non, đồng lúa và xóm làng ở huyện Duy Xuyên nhìn từ nhà thờ Đức Mẹ Trà Kiệu, công trình tọa lạc trên quả đồi cao 60 mét ở xã Duy Sơn. Những tòa tháp cổ kính của thánh địa Mỹ Sơn nằm giữa vùng rừng núi hoang vu ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên. Thánh địa Mỹ Sơn là một quần thể đền tháp cổ đồ sộ với nhiều bí ẩn đến nay chưa được giải mã trọn vẹn của vương quốc Chăm Pa cổ. Sông Thu Bồn đoạn chảy qua trung tâm phố cổ Hội An, với Chùa Cầu ở phía xa. Được mệnh danh là "Venice Đông Nam Á", đô thị cổ Hội An trở thành Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Những chiếc thuyền thúng trên bến cá bãi Hương, Cù Lao Chàm. Cù Lao Chàm là hòn đảo chính của xã đảo Tân Hiệp, thuộc thành phố Hội An. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và những nét văn hóa đặc sắc của cư dân miền biển. Sắc đỏ nổi bật của một cây ngô đồng trên sườn núi ở Cù Lao Chàm. Đây là loài cây độc đáo đặc trưng của hòn đảo nằm cách Hội An 20 km. Khu vực bến tàu Cửa Đại với ngọn hải đăng cao vút. Bến tàu này là điểm xuất phát của hành trình từ Hội An đi Cù Lao Chàm. Những dải cát trắng là cảnh quan tự nhiên đặc trưng của khu vực duyên hải Quảng Nam. Khung cảnh này khiến nhiều du khách thích thú vì liên tưởng đến những miền đất phủ tuyết của xứ lạnh xa xôi. Nằm bên bờ biển thuộc địa phận xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, bãi đá Bàn Than là một thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Nam. Các khối đá ở nơi đây đa dạng về màu sắc, có hình thù rất kỳ thú. Bức tranh thôn dã ở sông Bà Rén - một phụ lưu của sông Thu Bồn - nhìn từ cầu Chìm, cây cầu nối thị trấn Nam Phước với xã Duy Trung ở huyện Duy Xuyên. Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa | VTV24.

Sông Thu Bồn nhìn từ cầu Cửa Đại, cây cầu nằm ở ranh giới thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên. Là dòng sông chính của tỉnh Quảng Nam, sông Thu Bồn bắt nguồn từ đỉnh núi Ngọc Linh, chảy qua các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên và thành phố Hội An trước khi đổ ra biển. Núi non, đồng lúa và xóm làng ở huyện Duy Xuyên nhìn từ nhà thờ Đức Mẹ Trà Kiệu, công trình tọa lạc trên quả đồi cao 60 mét ở xã Duy Sơn. Những tòa tháp cổ kính của thánh địa Mỹ Sơn nằm giữa vùng rừng núi hoang vu ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên. Thánh địa Mỹ Sơn là một quần thể đền tháp cổ đồ sộ với nhiều bí ẩn đến nay chưa được giải mã trọn vẹn của vương quốc Chăm Pa cổ. Sông Thu Bồn đoạn chảy qua trung tâm phố cổ Hội An , với Chùa Cầu ở phía xa. Được mệnh danh là "Venice Đông Nam Á", đô thị cổ Hội An trở thành Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Những chiếc thuyền thúng trên bến cá bãi Hương, Cù Lao Chàm. Cù Lao Chàm là hòn đảo chính của xã đảo Tân Hiệp, thuộc thành phố Hội An. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và những nét văn hóa đặc sắc của cư dân miền biển. Sắc đỏ nổi bật của một cây ngô đồng trên sườn núi ở Cù Lao Chàm. Đây là loài cây độc đáo đặc trưng của hòn đảo nằm cách Hội An 20 km. Khu vực bến tàu Cửa Đại với ngọn hải đăng cao vút. Bến tàu này là điểm xuất phát của hành trình từ Hội An đi Cù Lao Chàm. Những dải cát trắng là cảnh quan tự nhiên đặc trưng của khu vực duyên hải Quảng Nam. Khung cảnh này khiến nhiều du khách thích thú vì liên tưởng đến những miền đất phủ tuyết của xứ lạnh xa xôi. Nằm bên bờ biển thuộc địa phận xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, bãi đá Bàn Than là một thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Nam. Các khối đá ở nơi đây đa dạng về màu sắc, có hình thù rất kỳ thú. Bức tranh thôn dã ở sông Bà Rén - một phụ lưu của sông Thu Bồn - nhìn từ cầu Chìm, cây cầu nối thị trấn Nam Phước với xã Duy Trung ở huyện Duy Xuyên. Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa | VTV24.