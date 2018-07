Bốn con giáp trúng quả đậm, tăng lương thăng chức ầm ầm từ giữa tháng 7/2018

Tuổi Thìn: Tháng 7 là tháng “đổi vận” đối với người tuổi Thìn, thời gian trước đây vận thế đi xuống nên cuộc sống hay sự nghiệp của con giáp này đều không thuận lợi. Điều này ảnh hưởng không tốt đến thu nhập của người tuổi Thìn. Nhưng đến giữa tháng 7/2018, do có cát tinh “Nguyệt Đức” và “Tụ Đường” phù hộ, nên người tuổi Thìn sẽ đón nhận vô số những cơ hội thay đổi mới. Sự nghiệp thăng tiến, quan vận hanh thông. Do được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao, con giáp này sẽ được điều chuyển vị trí công việc cao hơn với mức thu nhập không nhỏ. Tuổi Dậu: Thời gian trung tuần tháng 7, vận thế của người tuổi Dậu có sự khởi sắc mạnh mẽ. Công việc liên tiếp xuất hiện những cơ hội có lợi cho sự phát triển của sự nghiệp. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ bất cứ một thời cơ nào, thì chắc chắn việc được cấp trên thăng chức và tăng lương sẽ đương nhiên xảy ra. Tuổi Thân: Ngũ hành của người tuổi Thân thuộc Kim nên trong thời gian giữa tháng 7 sẽ liên tiếp gặp may trong cuộc sống, công việc cũng như tài vận. Vào trung tuần tháng 7/2018, sự nghiệp của người tuổi Thân thuận lợi suôn sẻ, mọi việc tiến triển khả quan. Năng lực tiềm tàng của con giáp này được phát huy tối đa nên được cấp trên đánh giá rất cao. Cơ hội được điều chuyển lên vị trí quản lý, chức vụ cao cấp là điều sẽ đến với người tuổi Thân trong thời gian này. Tuổi Tý: Người tuổi Tý làm việc gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm rất cao trong công việc nên thường được cấp trên tin cậy. Giữa tháng 7/2018, do được cát tinh soi chiếu nên con giáp này rất thuận lợi trong công việc, làm đâu thắng đó, mọi khúc mắc trước trong công việc đều được giải quyết ổn thỏa, do đó việc tăng lương tăng thưởng là điều dễ dàng đến với người tuổi Tý. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

