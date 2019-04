Bốn con giáp có cơ may trúng độc đắc, nằm trên đống tiền dịp 30/4

Tuổi Dần: Người tuổi Dần là người phóng khoáng, rất rộng rãi với bạn bè, không tính toán so đo thiệt hơn. Con giáp này khi đã cho ai vay tiền thì sẽ không chủ động đòi mà đợi bạn bè tự động trả lại nên tiền bạc nhiều khi thiếu hụt. Dịp lễ 30/4 và 1/5, tài vận của người tuổi Dần có sự chuyển biến khả quan. Những khoản nợ khó đòi trước đây của con giáp này đều được hoàn trả lại hết. Ngoài ra, thần Tài soi chiếu nên người tuổi Dần cũng sẽ nhận được những cơ hội để tăng thêm thu nhập do đó không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Tuổi Mão: Người tuổi Mão là người có tính cách bị động, cho dù thành tích công việc có giảm sút, cũng không chủ động tìm cách cải thiện tình hình, mà chỉ muốn đợi người khác giúp đỡ. Nhưng trong dịp lễ 30/4 và 1/5 này, người tuổi Mão lại vô cùng may mắn về tiền bạc. Con giáp này sẽ bất ngờ có được những đơn đặt hàng lớn giúp cho thu nhập của bản thân tăng lên gấp ba, gấp bốn. Chính vì thế cơm áo gạo tiền không còn là vấn đề nan giải của con giáp này. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ là người khéo ăn khéo nói, giỏi thuyết phục. Khi muốn thuyết phục một ai, thì luôn suy nghĩ và nói ra những lời khiến người khác phải động lòng. Có đôi lúc những lời của con giáp này nói ra không đáng tin cậy, nhưng nhất thời có thể khiến đối phương xiêu lòng. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người tuổi Tỵ nhờ tài ăn nói mà có thể kiếm được cơ hội đầu tư mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, chính vì thế mà không cần lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất chăm chỉ, luôn có trách nhiệm cao trong công việc và không nề hà bất cứ việc gì. Chính vì thế dịp 30/4 và 1/5 con giáp này sẽ được nhận được số tiền thưởng lớn do thành tích công việc xuất sắc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Yotube.

