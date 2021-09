Bộ tứ công trình kiến trúc công cộng nổi tiếng nhất xứ Huế

1. Bắc qua sông Hương, nối liền hai phường Phú Hòa và phường Phú Hội, cầu Trường Tiền là công trình kiến trúc thuộc địa nổi tiếng bậc nhất Cố đô Huế. Cầu được xây dựng từ năm 1897-1899 theo thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Gustave Eiffel, ban đầu được gọi là cầu Thành Thái. Tổng chiều dài cây cầu lúc bấy giờ là 401,1 mét, rộng 6,2 mét, gồm 6 nhịp dầm thép hình vành lược (bán nguyệt). Đây là một trong những cây cầu đầu tiên được xây dựng ở Đông Dương theo thiết kế, kỹ thuật xây dựng của phương Tây. Trải qua thăng trầm lịch sử, cầu từng ba lần bị sập do bão (1904) và chiến tranh (1946 và 1968). Từ năm 1991-1995, cầu được trùng tu toàn diện, đến năm 2017 tiếp tục được tôn tạo để phục hồi các hạng mục như khi mới được xây dựng. Trong hơn 100 năm soi bóng xuống sông Hương thơ mộng, cầu Trường Tiền đã trở thành cảm hứng vô tận cho những tâm hồn yêu thi ca. Ngày nay ở Huế đã có thêm nhiều cây cầu bắc qua sông Hương, nhưng giá trị biểu tượng của cầu Trường Tiền sẽ vĩnh viễn không bị thay đổi. 2. Tọa lạc tại phường Phường Đúc của thành phố Huế, ga Huế được người Pháp cho xây năm 1908, tên cũ là ga Trường Súng. Đây là một nhà ga cổ trên tuyến đường sắt Đông Hà - Đà Nẵng xưa. Nhà ga Huế được xây dựng theo mô thức kiến trúc dịch vụ đường sắt Âu châu, gồm một quần thể công trình liên hoàn với nhà ga đưa đón khách, ga tiếp nhận hàng hóa, các phòng làm việc, cơ xưởng hỏa xa, khách sạn... Trong hơn một thế kỷ tồn tại, ga Huế đã in dấu chân của rất nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đồng thời cũng từng tiếp đón nhiều nhân vật quốc tế nổi tiếng như vua hề Charlie Chaplin, nhà văn Pháp André Malraux, quốc vương Campuchia Sihanouk và hoàng hậu... Trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, nhiều di tích cổ ở Huế đã bị tàn phá nặng nề, nhưng ga Huế may mắn không nằm trong số đó và vẫn giữ được những đường nét kiến trúc trăm tuổi. 3. Thành lập vào năm 1896, trường Quốc Học Huế là một trong những ngôi trường lâu đời và nổi tiếng nhất Việt Nam. Khi mới ra đời, trường có tên là Pháp tự Quốc học Đường (gọi tắt là Quốc Học). Trường được xây dựng trên nền của Dinh Thủy sư ở bờ Nam sông Hương, ban đầu chỉ là một ngôi trường kiểu cũ với ba tòa nhà tranh vách đất, có ba tòa nhà mặt tiền hướng ra sông Hương. Từ năm 1915, trường được xây dựng lại. Trong lịch sử tồn tại của mình, trường Quốc Học nổi tiếng bởi những nhà cách mạng kiệt xuất của Việt Nam đã từng theo học tại đây. Ngày nay, trường vẫn lưu giữ được những nét kiến trúc cổ kính hình thành từ đợt xây dựng năm 1915 với các tòa nhà mang phong cách Pháp, cổng chính và tường bao mang dấu ấn kiến trúc truyền thống Huế. 4. Toạ lạc bên bờ Nam sông Hương, đối diện cổng trường Quốc Học, Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong còn được gọi là Bia Quốc Học, được xây đầu thế kỷ 20 để tưởng niệm những binh sĩ người Pháp và người Việt ở xứ Trung kỳ đã chết trong hàng ngũ của quân Pháp trong Thế chiến I. Công trình được xây dựng theo kiểu một bình phong lớn, có hai tầng, có mái che, xây trên nền hai bậc thềm. Chính giữa có hình huy chương treo trên một tấm kim khánh. Hai bên đài còn có hai trụ biểu. Thân và bệ đài được trang trí theo các mô típ rồng, lân, chữ thọ cách điệu cùng đề tài khác như tứ quý (mai, lan, cúc, trúc), kỷ hà... Các hoạ tiết trang trí, kiến trúc, điêu khắc đều mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn. Ngày nay, Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong được coi là một công trình kiến trúc mang nét đẹp truyền thống của Huế, hài hòa với cảnh quan sông Hương và trường Quốc Học. Mời quý độc giả xem video: Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa | VTV Travel.

