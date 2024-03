Bồ Tát nói gì khiến Tôn Ngộ Không luôn tìm đến khi gặp nạn?

Thứ nhất, Quan Thế Âm Bồ Tát là một thành viên quan trọng trong đội ngũ thỉnh kinh, mặc dù chỉ làm việc ở hậu trường, nhưng lại là một trong những người lãnh đạo thực sự. Đường Tăng và các đồ đệ của mình, bao gồm Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng, đi theo Đường Tăng để thỉnh kinh là do được Quan Thế Âm Bồ Tát khai sáng và yêu cầu. Khi gặp khó khăn, việc tìm đến Quan Thế Âm là điều tự nhiên vì họ coi Ngài là chỗ dựa. Thứ hai, việc Tôn Ngộ Không thường xuyên tìm đến Quan Thế Âm là do Ngài đã từng khuyên bảo rằng trong hành trình thỉnh kinh, nếu gặp khó khăn có thể tìm đến Ngài. Điều này đã được Bồ Tát thực hiện bằng cách dạy cho Đường Tăng niệm chú để kiểm soát Tôn Ngộ Không. Mỗi lần không nghe lời sư phụ, Tôn Ngộ Không sẽ bị niệm chú khiến đầu óc đau đớn, choáng váng. Cuối cùng, dự án Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh được giao cho Quan Âm Bồ Tát xử lý, vì vậy khi gặp khó khăn trong dự án này, Tôn Ngộ Không thường tìm đến Ngài để xin giúp đỡ. Điều này là hợp lý và phù hợp với vai trò của Quan Thế Âm trong hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng. Việc Tôn Ngộ Không tìm đến Quan Thế Âm Bồ Tát khi gặp khó khăn trong Tây Du Ký là do Ngài là một thành viên quan trọng trong đội ngũ thỉnh kinh, đã khuyên bảo họ khi gặp khó khăn có thể tìm đến Ngài, và cũng vì vai trò của Ngài trong dự án Đường Tăng đi lấy kinh. Mời quý độc giả xem thêm video: Đắc đạo thành Phật, sao Tôn Ngộ Không không thể đi tìm Bồ Đề Tổ Sư?

