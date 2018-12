Bí mật thú vị về thời kỳ Phục Hưng nổi tiếng lịch sử

Kéo dài từ đầu thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 17, thời kỳ Phục hưng là một trong những giai đoạn quan trọng trong lịch sử thế giới. Từ "Phục Hưng" (renaissance) trong tiếng Pháp có nghĩa là tái sinh, khôi phục. Theo đó thời kỳ này chính là khôi phục những tinh hoa của những thời kỳ trước, chủ yếu là thời kỳ văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại. Khởi đầu tại Italy, thời kỳ Phục Hưng dần lan rộng, có sức ảnh hưởng lớn tới các nước châu Âu, thậm chí là Nga và đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Thời kỳ Phục Hưng đã "sản sinh" ra nhiều bộ óc thiên tài. Họ là những con người đầy tài năng và được mệnh danh là người "khổng lồ" của nhân loại. Danh họa Leonardor Davinci, Michael Angello, Raffael, đại văn hào William Shakespear, Thomas More, Dante, Don Quichotte, Galileo Galilei, Christopher Colombus... là những cái tên nổi bật nhất trong số những thiên tài xuất chúng thời kỳ Phục Hưng. Những thiên tài này là những người đa tài khi xuất sắc không chỉ ở 1 lĩnh vực mà ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như Leonardor Davinci không chỉ là danh họa nổi tiếng mà còn là nhà khoa học, nhà sáng chế tài năng. Dưới sự bảo trợ của những gia đình, cá nhân giàu có, quyền lực, các nhân vật lớn trong các lĩnh vực không phải lo kinh phí thực hiện các dự án. Do vậy, nhiều cá nhân có môi trường phát triển tài năng rộng mở và tự do. Theo đó, họ đã góp phần tạo ra thành công rực rỡ ở nhiều lĩnh vực của đời sống như âm nhạc, hội họa, khoa học... Mời độc giả xem video: Hé lộ chân dung đích thực nàng Mona Lisa qua xét nghiệm ADN (nguồn: VTC14)

Kéo dài từ đầu thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 17, thời kỳ Phục hưng là một trong những giai đoạn quan trọng trong lịch sử thế giới. Từ "Phục Hưng" (renaissance) trong tiếng Pháp có nghĩa là tái sinh, khôi phục. Theo đó thời kỳ này chính là khôi phục những tinh hoa của những thời kỳ trước, chủ yếu là thời kỳ văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại. Khởi đầu tại Italy, thời kỳ Phục Hưng dần lan rộng, có sức ảnh hưởng lớn tới các nước châu Âu, thậm chí là Nga và đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Thời kỳ Phục Hưng đã "sản sinh" ra nhiều bộ óc thiên tài. Họ là những con người đầy tài năng và được mệnh danh là người "khổng lồ" của nhân loại. Danh họa Leonardor Davinci, Michael Angello, Raffael, đại văn hào William Shakespear, Thomas More, Dante, Don Quichotte, Galileo Galilei, Christopher Colombus... là những cái tên nổi bật nhất trong số những thiên tài xuất chúng thời kỳ Phục Hưng . Những thiên tài này là những người đa tài khi xuất sắc không chỉ ở 1 lĩnh vực mà ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như Leonardor Davinci không chỉ là danh họa nổi tiếng mà còn là nhà khoa học, nhà sáng chế tài năng. Dưới sự bảo trợ của những gia đình, cá nhân giàu có, quyền lực, các nhân vật lớn trong các lĩnh vực không phải lo kinh phí thực hiện các dự án. Do vậy, nhiều cá nhân có môi trường phát triển tài năng rộng mở và tự do. Theo đó, họ đã góp phần tạo ra thành công rực rỡ ở nhiều lĩnh vực của đời sống như âm nhạc, hội họa, khoa học... Mời độc giả xem video: Hé lộ chân dung đích thực nàng Mona Lisa qua xét nghiệm ADN (nguồn: VTC14)