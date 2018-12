Bí mật động trời của những hòn đảo đặc biệt nhất TG

Đảo Ilha de Queimada Grande còn được gọi là đảo Rắn nằm ở Brazil là một trong những hòn đảo đặc biệt nhất hành tinh. Nơi đây được mệnh danh là vùng đất nguy hiểm mà con người không nên đặt chân tới. Lý do là vì trên đảo Rắn có tới hơn 430.000 con rắn sống. Trong số này, khoảng 2.000 - 4.000 con rắn hổ lục đầu giáo vàng sống rải rác khắp hòn đảo. Loại rắn trên hòn đảo Ilha de Queimada Grande có nọc độc mạnh gấp 4-5 lần loại sống trên đất liền. Một số loại rắn có nọc độc nguy hiểm có thể khiến con người mất mạng dễ dàng nếu bị chúng cắn. Theo các chuyên gia, mật độ rắn trên đảo Ilha de Queimada Grande là 1 con/m2. Do vậy, nếu đặt chân lên đảo này thì du khách sẽ phải đối mặt với "tử thần". Xuất phát từ điều này, chính phủ Brazil cấm thường dân lên đảo.Quần đảo Palmyray nằm ở phía nam Hawaii, Mỹ được biết đến là nơi có nhiều tàu đắm. Không những vậy, nơi đây còn xảy ra nhiều vụ mất tích tàu thuyền bí ẩn. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là vào năm 1855. Khi ấy, một tàu lớn đâm vào đá ngầm. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ tới thì người ta không tìm thấy con tàu cũng như các thành viên thủy thủ đoàn. Kỳ lạ hơn là trong Chiến tranh thế giới 2, quần đảo Palmyray từng là nơi xảy ra những vụ binh sĩ bị tấn công bất ngờ, không rõ nguyên nhân. Thậm chí, một số người tự sát vì gặp phải những điều bí ẩn khi làm nhiệm vụ tại nơi này. Đảo Miyake-Jima của Nhật Bản được biết đến là một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới. Nguyên do là vì người dân trên đảo luôn mang theo một chiếc mặt nạ phòng độc bên người. Họ làm như vậy là vì trên đảo có một ngọn núi lửa còn hoạt động và xảy ra hiện tượng khí độc bốc lên từ lòng đất. Vì vậy, vào năm 1962, một vụ phun trào núi lửa mạnh xảy ra nên mọi cư dân trên đảo được sơ tán để tránh nguy hiểm. Đến năm 2000, người dân trở lại sinh sống trên đảo Miyake-Jima. Theo ước tính, hiện có khoảng hơn 2.400 người sống trên đảo này. Mời độc giả xem video: Sắp có hòn đảo dành riêng cho người ngoại tình (nguồn: VTC14)

