Bí mật đằng sau những thành phố bỏ hoang lớn nhất hành tinh

Hãy đến những nơi này và khám phá những thành phố bị bỏ hoang hấp dẫn nhất trên thế giới. Ordos Kangbashi, Trung Quốc: Nằm ở Nội Mông, Ordos Kangbashi được xây dựng để trở thành một thành phố trẻ, năng động với kiến trúc hiện đại, sân vận động lớn và không gian công cộng tuyệt đẹp. Thành phố đã đạt được tất cả những điều đó chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, nhưng nó đã thất bại trong việc thu hút mọi người đến sinh sống. Thành phố được xây dựng đủ cho 300.000 người sinh sống, nhưng chỉ có 70.000 người chuyển vào. Nhưng cuối cùng, những người đó cũng bắt đầu đi ra. Thành phố ngừng xây dựng và ý tưởng bị phá sản. Ngày nay, nó đã trở thành một thành phố ma với hầu hết các tòa nhà trống rỗng. Ashgabat, Turkmenistan: Turkmenistan là một quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Tổng thống Saparmurat Niyazov đã lên kế hoạch tạo ra một "kỷ nguyên vàng của Turkmenistan" vào năm 1991 với việc xây dựng Ashgabat. Ông dựng lên những tòa nhà phá vỡ kỷ lục, như trở thành thành phố có nhiều tòa nhà bằng đá cẩm thạch nhất thế giới.Trên thực tế, thành phố rộng 4,5 triệu mét vuông này có 543 tòa nhà được làm từ vật liệu xa xỉ. Ashgabat cũng có vòng đu quay lớn nhất thế giới. Nhưng ngày nay, thành phố này cũng đã trở thành một thành phố ma vì văn hóa biệt lập mà Niyazov đã xây dựng lên. Wittenoom, Australia: Được thành lập vào năm 1946, Wittenoom là một thành phố khai thác ở Tây Úc. Hẻm núi gần đó tràn ngập amiăng xanh, một vật liệu xây dựng thô quan trọng vào đầu thế kỷ 20. Trong bối cảnh mối lo ngại về sức khỏe ngày càng tăng và nhu cầu về amiăng giảm đã dẫn đến việc đóng cửa mỏ vào năm 1966 và hầu hết cư dân chuyển đi tìm công việc khác. Wittenoom đã chính thức đóng cửa vào năm 2007 và chính phủ Úc đã thực hiện các bước để hạn chế mọi người ra vào thành phố đồng thời xóa nó khỏi tất cả các bản đồ chính thức. Ruby, Arizona: Bị coi là một trong những thành phố ma được bảo tồn tốt nhất ở Tây Nam nước Mỹ, Ruby, Arizona vẫn như một lời nhắc nhở về miền tây hoang dã với những mỏ khai thác vàng, bạc, chì, kẽm và đồng…Thành phố bị bỏ hoang vào năm 1940 sau cơn sốt khai thác khoáng sản. Hiện, nó là một trong những thành phố cổ được bảo tồn tốt nhất ở Mỹ. Varosha, Síp: Trong suốt đầu những năm 1970, Varosha là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Năm 1974, Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm đảo Síp. Khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đối nghịch giáng xuống khu vực xung quanh Varosha, người dân đã phải bỏ trốn hết. Varosha bị bỏ hoang và nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1974. Nó đã bị rào lại, và không ai ngoài quân đội cùng nhân viên Liên Hợp Quốc được phép vào địa điểm du lịch tuyệt đẹp một thời này. Craco, Ý: Craco được xây dựng từ năm 1060. Trong suốt lịch sử hàng nghìn năm của mình, Craco đã chứng kiến nhiều xung đột giữa các thể chế chính trị. Năm 1963, 1.800 cư dân cuối cùng đã buộc phải rời khỏi Craco vì sự an toàn và được chuyển đến Craco Peschiera, một thị trấn mới ở thung lũng bên dưới. Mặc dù bị bỏ hoang, Craco vẫn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Ý. Tianducheng, Trung Quốc: Được xây dựng như một sự phát triển nhà ở xa xỉ khổng lồ, Tianducheng mô phỏng mọi thứ ở thành phố Paris nổi tiếng của Pháp, từ các kiến trúc tráng lệ cho đến Tháp Eiffel thu nhỏ...Với sức chứa hơn 10.000 cư dân, thành phố hầu hết vẫn bị bỏ hoang ngoại trừ một số nhân viên của một công viên giải trí ở gần đó. Đảo Hashima, Nhật Bản: Ban đầu được phát triển làm nơi cư trú cho những người làm việc trong các mỏ than vào năm 1887, đảo Hashima nhanh chóng mở rộng thành một hòn đảo gồm các tòa nhà cao tầng với hơn 5.000 người. Ngoài các tòa nhà, hòn đảo này còn có một câu lạc bộ, rạp chiếu phim, nhà tắm chung, hồ bơi, cửa hàng... Mỏ cuối cùng đã đóng cửa vào năm 1974 khi nó được khai thác xong và biến thành một hòn đảo hoang. Đến nay, có một phần nhỏ của hòn đảo được mở cửa cho khách du lịch tham quan để hiểu biết thêm về sự công nghiệp hóa nhanh chóng của Nhật Bản. Bodie, California: Vào cuối những năm 1800, Bodie là một thành phố khai thác với rất nhiều người đến để tìm kiếm thành công. Cuối cùng thành phố bị quá tải do dịch bệnh, tai nạn khai thác và tội phạm tràn lan biến Bodie thành thành phố nằm ngoài vòng pháp luật. Trong vài thập kỷ tiếp theo, Bodie bị phá hủy liên tiếp bởi nhiều đám cháy và đến năm 1940, nó trở thành một thị trấn ma khi tất cả người dân đều bỏ đi. Kayaköy, Thổ Nhĩ Kỳ: Kayaköy, Thổ Nhĩ Kỳ trước đây là một cộng đồng nhộn nhịp với khoảng 2.000 cư dân Hy Lạp. Năm 1923, Chiến tranh Greco-Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc các cư dân rời khỏi nhà và trốn sang Hy Lạp. Ước tính 350 ngôi nhà và 2 nhà thờ Hy Lạp vẫn bị bỏ hoang ở kayöy.

Hãy đến những nơi này và khám phá những thành phố bị bỏ hoang hấp dẫn nhất trên thế giới. Ordos Kangbashi, Trung Quốc: Nằm ở Nội Mông, Ordos Kangbashi được xây dựng để trở thành một thành phố trẻ, năng động với kiến trúc hiện đại, sân vận động lớn và không gian công cộng tuyệt đẹp. Thành phố đã đạt được tất cả những điều đó chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, nhưng nó đã thất bại trong việc thu hút mọi người đến sinh sống. Thành phố được xây dựng đủ cho 300.000 người sinh sống, nhưng chỉ có 70.000 người chuyển vào. Nhưng cuối cùng, những người đó cũng bắt đầu đi ra. Thành phố ngừng xây dựng và ý tưởng bị phá sản. Ngày nay, nó đã trở thành một thành phố ma với hầu hết các tòa nhà trống rỗng. Ashgabat, Turkmenistan: Turkmenistan là một quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Tổng thống Saparmurat Niyazov đã lên kế hoạch tạo ra một "kỷ nguyên vàng của Turkmenistan" vào năm 1991 với việc xây dựng Ashgabat. Ông dựng lên những tòa nhà phá vỡ kỷ lục, như trở thành thành phố có nhiều tòa nhà bằng đá cẩm thạch nhất thế giới.Trên thực tế, thành phố rộng 4,5 triệu mét vuông này có 543 tòa nhà được làm từ vật liệu xa xỉ. Ashgabat cũng có vòng đu quay lớn nhất thế giới. Nhưng ngày nay, thành phố này cũng đã trở thành một thành phố ma vì văn hóa biệt lập mà Niyazov đã xây dựng lên. Wittenoom, Australia: Được thành lập vào năm 1946, Wittenoom là một thành phố khai thác ở Tây Úc. Hẻm núi gần đó tràn ngập amiăng xanh, một vật liệu xây dựng thô quan trọng vào đầu thế kỷ 20. Trong bối cảnh mối lo ngại về sức khỏe ngày càng tăng và nhu cầu về amiăng giảm đã dẫn đến việc đóng cửa mỏ vào năm 1966 và hầu hết cư dân chuyển đi tìm công việc khác. Wittenoom đã chính thức đóng cửa vào năm 2007 và chính phủ Úc đã thực hiện các bước để hạn chế mọi người ra vào thành phố đồng thời xóa nó khỏi tất cả các bản đồ chính thức. Ruby, Arizona: Bị coi là một trong những thành phố ma được bảo tồn tốt nhất ở Tây Nam nước Mỹ, Ruby, Arizona vẫn như một lời nhắc nhở về miền tây hoang dã với những mỏ khai thác vàng, bạc, chì, kẽm và đồng…Thành phố bị bỏ hoang vào năm 1940 sau cơn sốt khai thác khoáng sản. Hiện, nó là một trong những thành phố cổ được bảo tồn tốt nhất ở Mỹ. Varosha, Síp: Trong suốt đầu những năm 1970, Varosha là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Năm 1974, Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm đảo Síp. Khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đối nghịch giáng xuống khu vực xung quanh Varosha, người dân đã phải bỏ trốn hết. Varosha bị bỏ hoang và nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1974. Nó đã bị rào lại, và không ai ngoài quân đội cùng nhân viên Liên Hợp Quốc được phép vào địa điểm du lịch tuyệt đẹp một thời này. Craco, Ý: Craco được xây dựng từ năm 1060. Trong suốt lịch sử hàng nghìn năm của mình, Craco đã chứng kiến nhiều xung đột giữa các thể chế chính trị. Năm 1963, 1.800 cư dân cuối cùng đã buộc phải rời khỏi Craco vì sự an toàn và được chuyển đến Craco Peschiera, một thị trấn mới ở thung lũng bên dưới. Mặc dù bị bỏ hoang, Craco vẫn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Ý. Tianducheng, Trung Quốc: Được xây dựng như một sự phát triển nhà ở xa xỉ khổng lồ, Tianducheng mô phỏng mọi thứ ở thành phố Paris nổi tiếng của Pháp, từ các kiến trúc tráng lệ cho đến Tháp Eiffel thu nhỏ...Với sức chứa hơn 10.000 cư dân, thành phố hầu hết vẫn bị bỏ hoang ngoại trừ một số nhân viên của một công viên giải trí ở gần đó. Đảo Hashima, Nhật Bản: Ban đầu được phát triển làm nơi cư trú cho những người làm việc trong các mỏ than vào năm 1887, đảo Hashima nhanh chóng mở rộng thành một hòn đảo gồm các tòa nhà cao tầng với hơn 5.000 người. Ngoài các tòa nhà, hòn đảo này còn có một câu lạc bộ, rạp chiếu phim, nhà tắm chung, hồ bơi, cửa hàng... Mỏ cuối cùng đã đóng cửa vào năm 1974 khi nó được khai thác xong và biến thành một hòn đảo hoang. Đến nay, có một phần nhỏ của hòn đảo được mở cửa cho khách du lịch tham quan để hiểu biết thêm về sự công nghiệp hóa nhanh chóng của Nhật Bản. Bodie, California: Vào cuối những năm 1800, Bodie là một thành phố khai thác với rất nhiều người đến để tìm kiếm thành công. Cuối cùng thành phố bị quá tải do dịch bệnh, tai nạn khai thác và tội phạm tràn lan biến Bodie thành thành phố nằm ngoài vòng pháp luật. Trong vài thập kỷ tiếp theo, Bodie bị phá hủy liên tiếp bởi nhiều đám cháy và đến năm 1940, nó trở thành một thị trấn ma khi tất cả người dân đều bỏ đi. Kayaköy, Thổ Nhĩ Kỳ: Kayaköy, Thổ Nhĩ Kỳ trước đây là một cộng đồng nhộn nhịp với khoảng 2.000 cư dân Hy Lạp. Năm 1923, Chiến tranh Greco-Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc các cư dân rời khỏi nhà và trốn sang Hy Lạp. Ước tính 350 ngôi nhà và 2 nhà thờ Hy Lạp vẫn bị bỏ hoang ở kayöy.