Bí mật chưa tiết lộ nơi xảy ra vụ phóng rocket chấn động SG 1968

Tọa lạc tại số 266 đường Hải Thượng Lãn Ông, Trường THCS Trần Bội Cơ là một ngôi trường có lịch sử đặc biệt của Sài Gòn - Chợ Lớn. Lịch sử của trường bắt đầu vào năm 1907, khi những người đồng hương huyện Mẫn Chương tỉnh Phúc Kiến của Trung Hoa di dân sang Chợ Lớn đóng góp tiền của xây dựng một ngôi trường giảng dạy bằng tiếng Hoa trong khuôn viên hội quán Nhị Phủ, đặt tên là trường Mẫn Chương. Năm 1923, hai hội quán Hà Chương và Ôn Lăng của người Phúc Kiến cùng hợp tác xây dựng lại trường. Ngôi trường mới gồm hai tầng lầu, mang tên là Trường Tiểu học Tư thục Phúc Kiến. Trong thời kỳ Pháp thuộc, trường mang tên là École de Foukien. Năm 1940, trường được mở rộng và đổi tên thành Trung Học Phước Kiến (gọi tắt là Phước Trung). Trong thập niên 1950 - 1960, trường tiếp tục được mở rộng. Đến năm 1956 trường đổi tên là Phước Đức. Khi chiến sự bùng nổ ác liệt ở Sài Gòn từ dịp Tết Mậu Thân 1968, trường Phước Đức trở thành nơi đồn trú của Bộ chỉ huy Lữ đoàn 5 Biệt động quân Sài Gòn. Ngày 2/6/1968, một chiếc trực thăng UH-1 của Mỹ tiến hành hoạt động càn quét ở khu vực Chợ Lớn. Do xác định nhầm mục tiêu, chiếc trực thăng này đã phóng tên lửa vào trường Phước Đức. Vụ không kích khiến 6 sĩ quan cao cấp của quân đội Sài Gòn thiệt mạng tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Đây được coi là sự cố bắn nhầm đồng minh nghiêm trọng nhất thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Vụ bắn nhầm này đã khiến truyền thông Mỹ thời đó chấn động. Nhiều tờ báo của Mỹ đã nhanh chóng đưa vụ việc lên trang nhất. Sự kiện kể trên khiến trường Phước Đức bị tàn phá nghiêm trọng. Đến năm 1970, trường được tu sửa và xây thêm tòa nhà 6 tầng, tăng thêm 48 phòng học và các phòng chức năng. Sau ngày đất nước thóng nhất, vào năm 1977, trường Phước Đức được UBND và Sở Giáo dục TP HCM đổi tên thành Trường PTCS cấp 1-2 Trần Bội Cơ. Năm 1998 đổi tên là Trường THCS Trần Bội Cơ. Trần Bội Cơ là tên của một nữ sinh người Hoa từng học ở trường Phước Kiến - Phước Đức xưa. Vào năm 1950, phong trào đấu tranh chống Pháp xâm lược phát triển mạnh trong học sinh, sinh viên khắp các trường ở Sài Gòn – Chợ Lớn, trong đó có học sinh trường Phước Kiến. Chị Trần Bội Cơ - khi đó là lớp trưởng một lớp sơ trung - đã lãnh đạo cuộc đấu tranh và bị địch bắt tại trường. Do bị địch dùng cực hình, tra tấn man rợ, chị đã hi sinh ngày 12/5/1950... Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

