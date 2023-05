Bí mật chiếc váy “đoạt mạng” 40.000 phụ nữ trên thế giới

Trong thế kỷ 19, một mẫu váy đã trở thành biểu tượng của thời đại và vẻ đẹp của phụ nữ châu Âu - Crinoline. Được biết đến với hình dáng phồng lớn và khung xương thép, Crinoline đã gắn liền với cuộc sống và văn hóa của thời kỳ đó và trở thành một biểu tượng nổi bật trong lịch sử thời trang. Crinoline, từ tiếng Pháp "crin" có nghĩa là lụa hoặc tơ cứng, là một loại váy phồng được làm từ vải như lụa, satin hoặc ren và được giữ phồng bằng cách sử dụng khung xương thép. Đặc điểm nổi bật của Crinoline là hình dáng phồng rộng và xòe ra từ eo trở xuống, tạo cho người mặc một vẻ ngoại hình tráng lệ và sang trọng. Sự xuất hiện của Crinoline vào cuối thập kỷ 1840 đã tạo ra một cuộc cách mạng thời trang. Trước đó, phụ nữ thường mặc váy có dạng chữ A hoặc váy "camisole" thẳng và dài. Nhưng Crinoline đã mang đến một xu hướng mới, với hình dáng phồng toàn bộ từ eo trở xuống, giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính và phong cách cổ điển. Tuy nhiên, Crinoline cũng mang theo những hạn chế và rủi ro. Vì khung xương thép bên trong váy, phụ nữ phải đối mặt với việc di chuyển cồng kềnh và không thoải mái. Với chiều rộng của váy, việc di chuyển trong không gian hẹp hoặc ngồi trên ghế trở thành một thách thức lớn. Hơn nữa, khung xương thép có thể gây chấn thương nếu không được sử dụng cẩn thận. Dù là một trào lưu thời trang nổi tiếng nhưng đã có tới hơn 3.000 phụ nữ châu Âu chết vì mẫu váy này. Nguyên nhân là do váy quá to dài và cồng kềnh, dễ vướng vào nến hoặc bắt lửa gây hỏa hoạn hoặc móc vào các đồ vật khi tham gia giao thông và cả những lý do ít ai ngờ tới như vướng vào bánh xe ngựa, ngã xuống hồ, vướng vào diều hay súc vật... Năm 1864, tờ New York Times đưa ra bản báo cáo với con số thống kê gây choáng rằng có khoảng 40.000 phụ nữ khắp thế giới thiệt mạng liên quan tới những chiếc váy phồng. Cuối thế kỉ 19, những chiếc váy phồng đã "tuyệt chủng". Sau đó, vào những năm 1920, phong cách này trở lại nhưng với những phần váy nhỏ hơn, gọn gàng hơn. Sau Thế chiến II, chiếc váy này đã được "hồi sinh" trong bộ sưu tập của Christian Dior. Ngày nay, Crinoline vẫn được mặc trong những dịp rất trang trọng như đám cưới. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những chiếc mặt nạ bí ẩn ở Venice thu hút du khách.

