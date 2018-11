Bi hài cái chết oái ăm của những nhân vật nổi tiếng

Cái chết oái ăm trong đêm tân hôn của bạo chúa Attila khiến nhiều người kinh ngạc. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 453 khi nhân vật nổi tiếng lịch sử của người Hung Nô tổ chức lễ cưới giai nhân tuyệt sắc Ildico. Phấn kích, vui mừng vì lấy được mỹ nhân yêu kiều, hoàng đế Attila ăn uống no say. Điều này khác hẳn với thói quen ăn uống nhã nhặn hàng ngày của ông hoàng này. Do say rượu nên bạo chúa Attila không hề nhận ra bản thân bị chảy máu mũi ngay trong đêm tân hôn. Vì vậy, vị hoàng đế này chết trong vũng máu của chính mình. Phải đến ngày hôm sau, người mới hầu phát hiện bạo chúa Attila băng hà. Aeschylus được các sử gia coi là cha đẻ của các sử thi bi kịch hoành tráng của Hy Lạp. Sống ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Aeschylus nổi tiếng là nhà viết kịch tài năng. Không những vậy, cái chết của ông cũng được người đời nhớ đến vì nó rất đặc biệt. Cụ thể, Aeschylus được mô tả là có một chiếc đầu hói. Vào thời xưa, đại bàng rất thích ăn thịt rùa nên thường nhấc bổng con vật ấy lên cao rồi thả rơi xuống những tảng đá dưới đất khiến mai rùa vỡ vụn. Người ta kể rằng, một con đại bàng tưởng chiếc đầu hói nhẵn bóng của Aeschylus là tảng đá nên ném con rùa rơi trúng đầu ông khiến nhà viết kịch này mất mạng. Cái chết của nhà thiên văn học nổi tiếng người Đan Mạch Tycho Brahe sống vào thế kỷ 16 khiến nhiều người cảm thấy khó tin. Mọi việc diễn ra khi ông Brahe tham gia một bữa tiệc. Vào thời điểm nhà thiên văn học này sống, việc rời bàn tiệc khi chưa kết thúc được đánh giá là bất lịch sự. Do uống nhiều nên ông Brahe rất muốn đi vệ sinh nhưng không thể vì sợ bị coi là người khiếm nhã. Chính vì nhịn đi vệ sinh quá lâu nên bàng quang của ông bị vỡ. Sau 11 ngày điều trị, nhà thiên văn học Brahe qua đời vì một lý do mà nhiều người không thể ngờ tới. Mời độc giả xem video: Chết người do ăn dưa hấu? (nguồn: VTC1)

