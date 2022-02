Bí ẩn vụ toàn bộ thủy thủ tàu Mary Celeste “bốc hơi” năm 1872

Ngày 7/11/1872, Mary Celeste - một chiếc thuyền buồm dài 31 mét nặng 282 tấn - khởi hành từ cảng New York đến Genoa, Italia. Có mặt trên tàu là thuyền trưởng Benjamin S. Briggs, cùng vợ và con gái hai tuổi và một thủy thủ đoàn 8 người. Con tàu chở theo hàng hóa là khoảng 1.700 thùng rượu thô. Đến ngày 5/12 năm đó, tàu chiến Anh Dei Gratia đã phát hiện tàu Mary Celeste đang di chuyển một cách bất thường gần quần đảo Azores ở Đại Tây Dương. David Morehouse - thuyền trưởng của con tàu chiến - đã lên con tàu đang trôi dạt, và nhận ra rằng nó đã bị bỏ hoang. Các cánh buồm của Mary Celeste bị hư hỏng nhẹ, nước tràn vào khoang tàu, còn thuyền cứu sinh và các thiết bị điều hướng đã không còn. Tuy nhiên, con tàu vẫn hoạt động tốt, hàng hóa còn nguyên vẹn, thực phẩm và nước dự trữ vẫn đủ trên tàu. Những dòng cuối cùng trong nhật ký của thuyền trưởng Mary Celeste cho thấy con tàu đã khởi hành được 9 ngày, cách 500 dặm so với vị trí mà nó được phát hiện. Hẳn là Mary Celeste đã tự trôi về phía Genoa như hành trình dự định trong suốt 11 ngày mà không hề có ai cầm lái. Thuyền trưởng Briggs, gia đình ông, và cả các thủy thủ trên tàu đã không bao giờ được tìm thấy, và lý do khiến Mary Celeste bị bỏ rơi cũng chưa từng được xác định. Đã có nhiều giả thuyết đươc đưa ra quanh vụ mất tích của các thuyền viên trên tàu Mary Celeste, như con tàu bị tấn công vũ trang hoặc bị đe dọa bởi các hiện tượng thiên nhiên như động đất ngầm dưới biển, vòi rồng... Có cả những lời giải thích nhuốm màu siêu nhiên liên quan đến sự sống ngoài hành tinh, vật thể bay không xác định (UFO), quái vật biển và hiện tượng tam giác quỷ Bermuda... Vụ mất tích trên tàu Mary Celeste được coi là một trong những bí ẩn hàng hải lớn nhất mọi thời đại, đến mức cái tên Mary Celeste đã được sử dụng như từ đồng nghĩa với các trường hợp tàu ma khác. Vào năm 2020, câu chuyện về con tàu Mary Celeste đã được đưa vào bộ phim kinh dị của Mỹ: "Haunting of the Mary Celeste". Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.

Ngày 7/11/1872, Mary Celeste - một chiếc thuyền buồm dài 31 mét nặng 282 tấn - khởi hành từ cảng New York đến Genoa, Italia. Có mặt trên tàu là thuyền trưởng Benjamin S. Briggs, cùng vợ và con gái hai tuổi và một thủy thủ đoàn 8 người. Con tàu chở theo hàng hóa là khoảng 1.700 thùng rượu thô. Đến ngày 5/12 năm đó, tàu chiến Anh Dei Gratia đã phát hiện tàu Mary Celeste đang di chuyển một cách bất thường gần quần đảo Azores ở Đại Tây Dương. David Morehouse - thuyền trưởng của con tàu chiến - đã lên con tàu đang trôi dạt, và nhận ra rằng nó đã bị bỏ hoang. Các cánh buồm của Mary Celeste bị hư hỏng nhẹ, nước tràn vào khoang tàu, còn thuyền cứu sinh và các thiết bị điều hướng đã không còn. Tuy nhiên, con tàu vẫn hoạt động tốt, hàng hóa còn nguyên vẹn, thực phẩm và nước dự trữ vẫn đủ trên tàu. Những dòng cuối cùng trong nhật ký của thuyền trưởng Mary Celeste cho thấy con tàu đã khởi hành được 9 ngày, cách 500 dặm so với vị trí mà nó được phát hiện. Hẳn là Mary Celeste đã tự trôi về phía Genoa như hành trình dự định trong suốt 11 ngày mà không hề có ai cầm lái. Thuyền trưởng Briggs, gia đình ông, và cả các thủy thủ trên tàu đã không bao giờ được tìm thấy, và lý do khiến Mary Celeste bị bỏ rơi cũng chưa từng được xác định. Đã có nhiều giả thuyết đươc đưa ra quanh vụ mất tích của các thuyền viên trên tàu Mary Celeste, như con tàu bị tấn công vũ trang hoặc bị đe dọa bởi các hiện tượng thiên nhiên như động đất ngầm dưới biển, vòi rồng... Có cả những lời giải thích nhuốm màu siêu nhiên liên quan đến sự sống ngoài hành tinh, vật thể bay không xác định (UFO), quái vật biển và hiện tượng tam giác quỷ Bermuda... Vụ mất tích trên tàu Mary Celeste được coi là một trong những bí ẩn hàng hải lớn nhất mọi thời đại, đến mức cái tên Mary Celeste đã được sử dụng như từ đồng nghĩa với các trường hợp tàu ma khác. Vào năm 2020, câu chuyện về con tàu Mary Celeste đã được đưa vào bộ phim kinh dị của Mỹ: "Haunting of the Mary Celeste". Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.