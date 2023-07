Bí ẩn tượng dị hình trong mộ Tần Thủy Hoàng: Nằm ngửa, gối uốn cong

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một quần thể lăng mộ hoàng gia lớn nhất thế giới tại Trung Quốc. Trong số hàng nghìn bức tượng đất nung được tìm thấy trong lăng mộ này, một bức tượng đặc biệt đã thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ. Bức tượng này có tư thế nằm ngửa, đầu gối uốn cong, hai bàn chân mở rộng và hai tay chống đất, tạo nên một tư thế vô cùng độc đáo và khác lạ so với các bức tượng khác. Trong quần thể lăng mộ còn có hàng nghìn bức tượng đất nung khác, đại diện cho đội quân đất nung và những vũ khí, xe ngựa phản ánh sức mạnh quân sự của nhà Tần. Một nhà khảo cổ đã phát hiện dấu vân tay trên bụng của bức tượng này và dựa vào đó, các chuyên gia xác định đây là dấu vân tay của nghệ nhân đã tạo ra bức tượng hơn 2.000 năm trước. Họ tin rằng người thợ này là một thanh thiếu niên. Dấu vân tay và vết sơn mài trên bức tượng cung cấp thông tin quý giá về cách làm tượng đất nung và phương pháp chế tác của những nghệ nhân cổ đại phục vụ hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Bảo tàng ở Tây An đã kết luận rằng bức tượng đất nung độc nhất vô nhị này có thể mô tả một diễn viên nhào lộn biểu diễn xiếc trong cung. Điều này cũng được hỗ trợ bởi việc tìm thấy thêm các bức tượng diễn viên xiếc và nhạc công khác ở khu vực khai quật. Bức tượng nằm ngửa này được coi là phát hiện quý giá cho khảo cổ học, mang lại thông tin về nghệ thuật, văn hóa và giải trí trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Với hàng nghìn bức tượng đất nung và các khám phá khác, lăng mộ này tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn và kích thích sự tò mò của những người nghiên cứu. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

