Vì sao binh đoàn đất nung Tần Thủy Hoàng thường xuyên được tưới nước?

Khu di tích binh đoàn đất nung Tần Thủy Hoàng là một trong những điểm đến lịch sử quan trọng và nổi tiếng tại Trung Quốc. Nằm tại Lăng mộ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, khu di tích này không chỉ đưa chúng ta trở lại thời kỳ Đế quốc Tần, mà còn là một minh chứng về sự tinh xảo và vĩ đại của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Tuy nhiên mới đây, một đoạn video về việc nhân viên tưới nước lên mặt đất trong khu di tích binh đoàn đất nung của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã gây sự bất ngờ và khó hiểu trong cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra hoài nghi vì không hiểu tại sao lại tưới nước lên đất và có ảnh hưởng đến di tích và các tượng đất nung quý giá. Phóng viên đã liên lạc với ông Mã, Giám đốc Bộ phận Quản lý di vật của Bảo tàng Lăng mộ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, để tìm hiểu về vấn đề này. Ông Mã giải thích rằng video cho thấy sự thật, nhưng mục đích chính của việc tưới nước lên mặt đất là để ngăn chặn bụi bay và bảo vệ các tượng binh mã đã được khai quật. Khu vực được tưới nước là bên cạnh nơi bảo tồn tượng binh mã, và đây là một phần chưa được khai quật. Nhân viên chỉ đang sử dụng bình nước thông thường để tưới nước lên mặt đất, trong khi có rất nhiều du khách đi qua. Mục đích của việc tưới nước là để chống bụi, duy trì độ ẩm và bảo vệ tượng đất nung khỏi bị bong tróc. Ông Mã cũng chia sẻ rằng phần đất dưới khu vực làm việc cũng chôn lấp rất nhiều tượng binh mã chưa khai quật. Độ ẩm trong đất liên tục di chuyển lên và bốc hơi, do đó việc tưới nước lên mặt đất đảm bảo độ ẩm nhất định ở lớp bề mặt và bảo vệ binh mã dưới lòng đất. Chu kỳ và lượng nước sử dụng không có quy định cụ thể, mà phụ thuộc vào thời tiết và độ ẩm trong không khí. Giám đốc Mã cũng khẳng định rằng nhân viên tưới nước đã có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức khoa học, chỉ là gần đây mới thu hút sự chú ý do video được lan truyền trên mạng xã hội. >>>Xem thêm video:Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

