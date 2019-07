Bí ẩn trăm năm đoàn tàu chở đầy vàng của Đức quốc xã

Vào năm 1943, khi Chiến tranh thế giới 2 đang diễn ra cam go, ác liệt, trùm phát xít Hitler ra lệnh khởi động dự án xây dựng bí mật có tên Riese. Dự án này có liên quan đến đoàn tàu chở đầy vàng mất tích của Đức quốc xã. Cụ thể, phát xít Đức cho triển khai dự án Riese (trong tiếng Đức có nghĩa là “Khổng lồ”) với mục đích là xây dựng 7 căn cứ ngầm vĩ đại ngay trong rặng núi Owl và tòa lâu đài Ksiaz ở Hạ Silesia (Ba Lan). Sở dĩ phát xít Đức làm như vậy là vì để bảo đảm an toàn cho vũ khí của nước này trước các cuộc không kích dữ dội của quân đồng minh. Thế nhưng, vào đầu năm 1945, tình hình chiến sự Thế chiến 2 có nhiều bất lợi lớn cho Đức quốc xã. Hitler cảm nhận được thất bại đang đến ngày càng gần hơn. Do vậy, Hitler và các quan chức Đức quốc xã cho người chuẩn bị một đoàn tàu đặc biệt. Bên trong con tàu chất đầy vàng (khoảng 300 tấn), châu báu, kiệt tác nghệ thuật giá trị và cả lượng lớn vũ khí. Kế đến, đoàn tàu được lệnh Hitler di chuyển vào một trong những đường hầm bên trong dãy núi Owl. Theo đó, kho báu khổng lồ này được Đức quốc xã cất giấu dưới lòng đất. Kể từ đó, kho báu biến mất và không rõ tung tích. Nhiều thợ săn kho báu nghe được câu chuyện về đoàn tàu chở đầy vàng đã đổ xô đi tìm nó. Thế nhưng, vài thập kỷ trôi qua, tung tích của đoàn tàu huyền thoại của Đức quốc xã vẫn là ẩn số lớn. Không ai rõ hiện đoàn tàu này đang ở nơi đâu. Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Vào năm 1943, khi Chiến tranh thế giới 2 đang diễn ra cam go, ác liệt, trùm phát xít Hitler ra lệnh khởi động dự án xây dựng bí mật có tên Riese. Dự án này có liên quan đến đoàn tàu chở đầy vàng mất tích của Đức quốc xã. Cụ thể, phát xít Đức cho triển khai dự án Riese (trong tiếng Đức có nghĩa là “Khổng lồ”) với mục đích là xây dựng 7 căn cứ ngầm vĩ đại ngay trong rặng núi Owl và tòa lâu đài Ksiaz ở Hạ Silesia (Ba Lan). Sở dĩ phát xít Đức làm như vậy là vì để bảo đảm an toàn cho vũ khí của nước này trước các cuộc không kích dữ dội của quân đồng minh. Thế nhưng, vào đầu năm 1945, tình hình chiến sự Thế chiến 2 có nhiều bất lợi lớn cho Đức quốc xã. Hitler cảm nhận được thất bại đang đến ngày càng gần hơn. Do vậy, Hitler và các quan chức Đức quốc xã cho người chuẩn bị một đoàn tàu đặc biệt. Bên trong con tàu chất đầy vàng (khoảng 300 tấn), châu báu, kiệt tác nghệ thuật giá trị và cả lượng lớn vũ khí. Kế đến, đoàn tàu được lệnh Hitler di chuyển vào một trong những đường hầm bên trong dãy núi Owl. Theo đó, kho báu khổng lồ này được Đức quốc xã cất giấu dưới lòng đất. Kể từ đó, kho báu biến mất và không rõ tung tích. Nhiều thợ săn kho báu nghe được câu chuyện về đoàn tàu chở đầy vàng đã đổ xô đi tìm nó. Thế nhưng, vài thập kỷ trôi qua, tung tích của đoàn tàu huyền thoại của Đức quốc xã vẫn là ẩn số lớn. Không ai rõ hiện đoàn tàu này đang ở nơi đâu. Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)