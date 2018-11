Bí ẩn muôn đời không giải về tượng Nữ thần Tự do

Được xem là biểu tượng của tinh thần dân chủ và tự do, tượng Nữ thần Tự do là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới của thành phố New York, Mỹ. Nhà điêu khắc người Pháp Frederic Auguste Bartholdi đã tạo bức tượng Nữ thần tự do được nhiều người biết đến. Nguyên mẫu tượng Nữ thần tự do trở thành một bí ẩn lớn đối với nhân loại. Nguyên do là vì trong suốt nhiều thập kỷ qua, giới chuyên gia vẫn chưa thể đưa ra kết luận người nào được Bartholdi chọn làm nguyên mẫu để tạo ra biểu tượng của nước Mỹ. Trong số những quan điểm về nguyên mẫu tượng Nữ thần tự do, đáng chú ý là việc một số chuyên gia đưa ra nhận định công trình này được Bartholdi tạo ra dựa trên chân dung của “một phụ nữ nông dân Hồi giáo không che mặt” trước khi thay đổi bức tượng thành một nữ thần. Cụ thể, Bartholdi ban đầu thiết kế bức tượng trên dành cho người Ai Cập. Vào thời điểm ấy, đa số người Ai Cập theo đạo Hồi. Do vậy, người ta suy đoán người phụ nữ mà Bartholdi muốn tạc tượng có khả năng là tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, về sau dự án xây dựng bức tượng trên cho Ai Cập bị hủy bỏ. Bartholdi sửa lại thiết kế bức tượng trên và cho ra đời tượng Nữ thần tự do - món quà Pháp dành tặng cho Mỹ. Một số khác đưa ra nhận định Bartholdi lấy cảm hứng từ gương mặt của người mẹ - bà Charlotte để tạo ra tượng Nữ thần tự do. Thậm chí, có người đưa ra giả thuyết tượng Nữ thần Tự do được lấy nguyên mẫu từ nam giới chứ không phải phụ nữ. Theo giả thuyết này, gương mặt của bức tượng có nhiều nét nam tính. Người đàn ông được chọn làm nguyên mẫu cho bức tượng Nữ thần Tự do được cho là anh trai Bartholdi. Trước những giả thuyết, nhận định trên, giới chuyên gia vẫn chưa thể khẳng định ai mới là nguyên mẫu để Bartholdi tạo ra tượng Nữ thần Tự do. Mời quý độc giả xem video: Mỹ: tượng nữ thần tự do mở cửa trở lại (nguồn: VTC14)

