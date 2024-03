Bí ẩn lăng mộ cổ, trộm 'ghé thăm' 12 lần đều ra về tay trắng

Các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi phát hiện một lăng mộ vẹn nguyên dù từng bị trộm mộ "ghé thăm" 12 lần. Mộ cổ này tìm thấy ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cụ thể, giới khảo cổ phát hiện lăng mộ trên sau khi người dân bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ trong lòng đất. Trong những ngày tiếp theo, họ phát hiện những hố sâu kỳ lạ trên các khu đất canh tác. Trước sự việc kỳ lạ này, cảnh sát địa phương tiến hành điều tra và xác định những chiếc hố này đều là do trộm mộ đào. Những kẻ trộm mộ đã dùng thuốc nổ để cố gắng đột nhập vào trong mộ cổ để đánh cắp bảo vật. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chúng đều thất bại. Sau khi được cảnh sát thông báo, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa tỉnh Hà Nam đã cử chuyên gia tới kiểm tra tình trạng lăng mộ. Bằng các nghiệp vụ, họ xác định đó là một quần thể lăng mộ lớn. Đây là nơi chôn cất của các quý tộc từ thời Đông Chu (770 trước Công nguyên - 256 trước Công nguyên). Trong số các ngôi mộ, các nhà khảo cổ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ngôi mộ của Quách Trương Sở có 12 cái hố do trộm mộ đào. Từ đây, họ kết luận ngôi mộ ít nhất bị trộm mộ đào xới 12 lần. Do đó, các chuyên gia cho rằng trong mộ có thể không còn hiện vật quý giá nào. Dù vậy, các chuyên gia vẫn tiến hành cuộc khai vật và khi tiến vào bên trong không khỏi bất ngờ trước cách bảo vệ lăng mộ nguyên vẹn của người xưa. Đầu tiên, giới khảo cổ phát hiện bên trong mộ cổ có 2 quan tài. Tuy nhiên, khi mở nắp quan tài, các chuyên gia không thấy gì. Sau đó, họ phát hiện bên dưới 2 cỗ quan tài đó có một tầng bí mật. Tại tầng này, họ tìm thấy quan tài chứa hài cốt chủ nhân ngôi mộ cùng vô số đồ tùy táng giá trị như vàng bạc, đồ gốm... Qua đó, các nhà khảo cổ nhận định người xưa đã thiết kế ngôi mộ với 2 tầng. Trong đó, tầng đầu tiên là giả nhằm đánh lừa mộ tặc khiến chúng thất vọng ra về vì không tìm được thứ gì giá trị. Nhờ đó, nơi an nghỉ ngàn thu của người chết nguyên vẹn theo thời gian. Mời độc giả xem video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

Các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi phát hiện một lăng mộ vẹn nguyên dù từng bị trộm mộ "ghé thăm" 12 lần. Mộ cổ này tìm thấy ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cụ thể, giới khảo cổ phát hiện lăng mộ trên sau khi người dân bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ trong lòng đất. Trong những ngày tiếp theo, họ phát hiện những hố sâu kỳ lạ trên các khu đất canh tác. Trước sự việc kỳ lạ này, cảnh sát địa phương tiến hành điều tra và xác định những chiếc hố này đều là do trộm mộ đào. Những kẻ trộm mộ đã dùng thuốc nổ để cố gắng đột nhập vào trong mộ cổ để đánh cắp bảo vật. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chúng đều thất bại. Sau khi được cảnh sát thông báo, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa tỉnh Hà Nam đã cử chuyên gia tới kiểm tra tình trạng lăng mộ. Bằng các nghiệp vụ, họ xác định đó là một quần thể lăng mộ lớn. Đây là nơi chôn cất của các quý tộc từ thời Đông Chu (770 trước Công nguyên - 256 trước Công nguyên). Trong số các ngôi mộ, các nhà khảo cổ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ngôi mộ của Quách Trương Sở có 12 cái hố do trộm mộ đào. Từ đây, họ kết luận ngôi mộ ít nhất bị trộm mộ đào xới 12 lần. Do đó, các chuyên gia cho rằng trong mộ có thể không còn hiện vật quý giá nào. Dù vậy, các chuyên gia vẫn tiến hành cuộc khai vật và khi tiến vào bên trong không khỏi bất ngờ trước cách bảo vệ lăng mộ nguyên vẹn của người xưa. Đầu tiên, giới khảo cổ phát hiện bên trong mộ cổ có 2 quan tài. Tuy nhiên, khi mở nắp quan tài, các chuyên gia không thấy gì. Sau đó, họ phát hiện bên dưới 2 cỗ quan tài đó có một tầng bí mật. Tại tầng này, họ tìm thấy quan tài chứa hài cốt chủ nhân ngôi mộ cùng vô số đồ tùy táng giá trị như vàng bạc, đồ gốm... Qua đó, các nhà khảo cổ nhận định người xưa đã thiết kế ngôi mộ với 2 tầng. Trong đó, tầng đầu tiên là giả nhằm đánh lừa mộ tặc khiến chúng thất vọng ra về vì không tìm được thứ gì giá trị. Nhờ đó, nơi an nghỉ ngàn thu của người chết nguyên vẹn theo thời gian. Mời độc giả xem video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.