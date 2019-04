Bí ẩn khó giải hiện tượng song trùng kỳ quái nhất lịch sử

Từ lâu, dân gian lưu truyền các truyền thuyết, sự việc kỳ lạ nói về việc tồn tại một bản sao của mỗi người được gọi hiện tượng song trùng. Cụ thể, hai người giống có diện mạo giống hệt nhau dù không có bất cứ quan hệ máu mủ nào hay sống khác thời đại. Người dân còn kinh ngạc hơn khi biết tới những trường hợp người giống người ngoài đời thực. Nổi tiếng là trường hợp của chính trị gia nổi tiếng người Đức Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Theo một số tài liệu, vào một ngày, Goethe trên đường trở về nhà sau cuộc gặp với cô gái có tên Frederika thì bấy ngờ nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn có ngoại hình giống hệt ông. Điều khác duy nhất là người đàn ông đó mặc trang phục khác với Goethe. 8 năm sau, Goethe đi trên con đường năm xưa mà ông gặp người giống hệt mình để đến gặp Frederika. Khi ấy, Goethe đột nhiên nhận ra ông mặc trang phục giống hệt "bản sao" mà ông đã thấy 8 năm trước. Quan niệm dân gian cho rằng nếu như gặp bản sao của chính mình thì đó là điềm báo sắp gặp những chuyện xui xẻo. Điều này được cho là đúng với trường hợp của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Theo ghi chép của Noah Brooks - tác giả cuốn sách "Washington vào thời Lincoln" (1895), ông chủ Nhà Trắng này từng nhìn vào gương và phát hiện hình ảnh phản chiếu của ông được chia làm hai. Tổng thống Lincoln nhìn thấy hai hình ảnh riêng biệt giống hệt ông. Sau khi gặp hiện tượng song trùng trên, Tổng thống Lincoln và gia đình liên tiếp gặp nhiều biến cố. Trong số này có việc người con thứ ba của ông là William Wallace Lincoln chết trẻ vào năm 1862. Bản thân Tổng thống Lincoln bị ám sát năm 1865 sau khi tái đắc cử lần thứ 2. Những sự việc này bị hoài nghi là do hiện tượng song trùng gây nên. Do hiện tượng song trùng rất hiếm gặp nên các chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc giải mã bí ẩn về sự việc này. Vì vậy, đến nay, khoa học chưa thể chứng minh hiện tượng này có thật hay do sự tưởng tượng của con người. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

