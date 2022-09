Bí ẩn hài cốt mỹ nhân trong mộ Tào Tháo, chuyên gia tranh cãi

Vài năm trở về trước, một ngôi mộ được tin là nơi an nghỉ của Tào Tháo đã được phát hiện tại huyện An Dương thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, việc tìm thấy mộ của Ngụy Vũ Vương Tào Tháo cũng là khởi nguồn mở ra không ít những điều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Việc phát hiện bộ hài cốt mỹ nhân chưa rõ danh tính trong nơi chôn cất của vị quân chủ này cũng là một trong số đó. Điều đáng nói nằm ở chỗ, di cốt được phát hiện với nhiều đốm màu trên xương. Đây là minh chứng cho thấy vị "giai nhân" bí ẩn này phải trải qua một cái chết không bình thường, thậm chí có khả năng vì uống phải độc dược mà qua đời. Thậm chí, có người còn suy đoán danh tính của chủ nhân bộ hài cốt nữ kia có thể là Điêu Thuyền hoặc Tiểu Kiều. Tuy nhiên những suy đoán này đều bị cho là không có cơ sở. Bởi Điêu Thuyền chỉ là một nhân vật hư cấu, còn mộ của Tiểu Kiều vốn ở Lư Giang, cách không xa so với mộ của phu quân là Chu Du. Theo quan điểm của Qulishi (Trung Quốc), bộ xương nữ bí ẩn ấy rất có thể là của con dâu Tào Tháo, tức vợ của Tào Phi - Chân Lạc (một số tài liệu còn gọi là Chân Mật, Chân Cơ). Tuy nhiên nếu giả thiết ấy là sự thật thì đây sẽ được xem là một trong những bê bối thuộc vào hàng lớn nhất nhì Tam Quốc. Năm xưa, Chân Lạc vốn xuất thân là vợ của Viên Hi, con trai thứ của Viên Thuật. Sau khi thế lực nhà họ Viên bị Tào Tháo đánh bại, mỹ nhân này đã về tay Tào Phi.Tuy nhiên, sắc đẹp tuyệt trần của nàng đã từng khiến ba cha con Tào Tháo, Tào Phi và Tào Thực thậm chí suýt chút nữa trở mặt thành thù. Về cuộc đời của nàng Chân Lạc, sử cũ ghi rằng năm thứ hai sau khi Tào Tháo qua đời, mỹ nhân ấy đã thất sủng và bị Tào Phi ban chết, cuối cùng được an táng tại Nghiệp Thành. Điểm trùng hợp nằm ở chỗ, Nghiệp Thành vào thời Tam Quốc chính là khu vực huyện An Dương và huyện Lâm Chương ở đất Hà Nam ngày nay, cách nơi phát hiện mộ Tào Tháo không quá 10 cây số. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết có phần hợp lý về danh tính của bộ xương nữ nằm trong mộ Tào Tháo mà thôi. Vì vậy, việc bộ hài cốt trong mộ kia có thực là của mỹ nhân họ Chân đã từng làm ba cha con Tào Tháo khuynh đảo một thời hay không cho tới ngày nay vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải đáp. Mời quý độc giả xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi | VTV NEWS

