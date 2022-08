Bí ẩn bị che đậy trong sự cố UFO ở Roswell năm 1947

Ngày 5/7/1947, cách Roswell 120 km về phía Tây Bắc, có một người nông dân tên là Mike Bledsoe đã phát hiện ra rất nhiều mảnh kim loại đặc biệt trong vòng bán kính 400 mét. Từ đây, mọi câu chuyện về UFO cũng bắt đầu trở nên bí ẩn và khó hiểu. Vào ngày 6/7, ông giao các mảnh vỡ thu thập được cho cảnh sát trưởng George Wilcox của Roswell, người đã lập báo cáo cho quân đội và bàn giao các mảnh vỡ này cho căn cứ không quân. Ngày mùng 7/7, quân đội cử thiếu tá Cassie Marsir và hai sĩ quan khác đến hiện trường để thu dọn những hiện vật và đưa về căn cứ. Vào ngày 8/7, tờ "Roswell Daily Record" của Roswell đã đăng một bản tin được cho là của chỉ huy căn cứ - Đại tá Langchard với tuyên bố rằng không quân đã tìm thấy một chiếc đĩa bay và nó đã rơi xuống Bligh gần Roswell. Sau đó những phần còn lại của vật thể rơi này đang quân đội thu thập và được gửi đến trụ sở cấp cao hơn để giám định. Chiều muộn hôm 8/7/1947, một cuộc họp báo gấp rút diễn ra tại Sở chỉ huy Lực lượng không quân số 8 tại Fort Worth, đích thân tướng Roger Ramey tuyên bố: vụ đĩa bay rơi ở trang trại Foster chỉ là 1 sự nhầm lẫn đáng tiếc; mảnh vỡ đĩa bay chẳng qua chỉ là quả khí cầu đo thời tiết mang radar được làm bằng nhôm và gỗ balsa. Để lời che đậy thêm phần thuyết phục, ông này đã đưa ra một miếng vỡ nát vụn và khẳng định đó là vật thu thập được ở hiện trường. Sự việc này ban đầu kết thúc ở đây, nhưng nhiều người trong cộng đồng không tin vào tuyên bố của quân đội, bởi vậy đã có rất nhiều tin đồn, thuyết âm mưu được ra đời. Những ấn tượng về hình ảnh của người ngoài hành tinh với cái đầu to, mắt to, bàn tay nhỏ và bàn chân nhỏ trong tâm trí của chúng ta ngày nay đều bắt nguồn từ những tin đồn trong sự cố Roswell. Năm 2003, 11 hòm tài liệu về sự cố Roswell cuối cùng đã được giải mã. Nhiều người đam mê UFO, nhà văn và nhà báo đã vô cùng háo hức với chúng, thế nhưng khi những tài liệu này được công khai thì họ lại không hề tìm kiếm được thứ gì giống như mong đợi của họ, bởi chẳng hề có bí mật nào cả. Nhà văn Mỹ Nick Lederfin đã tuyên bố trong cuốn sách "Kẻ trộm mộ trên sa mạc" rằng một nhà khoa học nữ tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Núi Oak, Hoa Kỳ tiết lộ rằng không có người ngoài hành tinh trong sự cố Roswell, nhưng quân đội đang cố gắng che giấu một số thí nghiệm bí mật. Sau khi sự cố Roswell xảy ra, để tránh sự lên án của dư luận, quân đội đã bịa đặt những lời nói dối về việc phát hiện ra đĩa bay, người ngoài hành tinh hay những tin đồn để che giấu đi sự thật. Một cách khó hiểu, cho đến nay không ai có thể tìm lại bản gốc của bản thông cáo báo chí tai tiếng năm 1947 đó nữa. Về phần nông dân Mac Brazel, anh này sau đó bị quản thúc trong Căn cứ quân sự suốt 1 tuần, một thời gian sau đó trở về nhà với sự giám sát chặt chẽ của nhân viên an ninh. Cũng từ đó trở đi, Brazel không bao giờ kể về câu chuyện “đĩa bay xuất hiện trong trang trại”, thậm chí còn nói rằng đó là sự nhầm lẫn gây tai tiếng. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

