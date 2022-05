Bất ngờ dung mạo của hoàng đế, phi tần nhà Thanh qua loạt ảnh hiếm

Bức ảnh chụp Trân phi - sủng phi của hoàng đế Quang Tự. Phi tần này nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, giỏi thư pháp, cờ vua. Tuy nhiên, mỹ nhân này có kết cục đầy bi kịch. Đây là mẹ của Từ Hy Thái hậu. Bức ảnh được chụp vào lễ mừng thọ 70 tuổi của bà. Do không thể đến chúc mừng đấng sinh thành nên Từ Hy Thái hậu đã sai cận thần mang đến nhiều lễ vật quý giá, bao gồm một bức thư pháp do bà viết. Ái Tân Giác La Tải Bác (ngồi giữa) chụp ảnh cùng hai quý tộc của nhà Thanh. Tải Bác là con trai của thái tử nhà Thanh khi ấy. Triệu Tiểu Liên (trái ảnh) là vợ lẽ của Lý Hồng Chương - viên quan lớn trong triều đại nhà Thanh. Bên phải bà là con gái của vợ cả tên Lý Cúc. Hai thương nhân giàu có thời nhà Thanh vừa ăn uống vừa nghe đàn hát. Ảnh chụp hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh là Phổ Nghi lúc trẻ. Nhan sắc xinh đẹp của Dương Thúy Hi sống vào cuối thời nhà Thanh. Bà được nhiều người biết đến và yêu thích bởi giọng hát hay làm mê đắm lòng người. Vẻ đẹp trong trẻo của một thiếu nữ nhà Thanh. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.

