Cuộc sống khắc nghiệt khác xa phim ảnh của phi tần Trung Quốc xưa

Phi tần Trung Quốc thời phong kiến được nhiều người biết đến với các cuộc tranh sủng chốn hậu cung. Những mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ này dùng đủ mọi cách để lọt vào "mắt xanh" hoàng đế. Nếu may mắn được nhà vua nhìn trúng thì phi tần sẽ được thị tẩm, có cơ hội mang thai, sinh hạ được hoàng tử hay công chúa. Khi ấy, họ sẽ có địa vị cao trong hậu cung, tận hưởng cuộc sống xa hoa, sung túc mà bao người khao khát. Nhiều người cứ ngỡ cuộc sống của các phi tần chỉ xoay quanh hoàng đế. Thế nhưng, trên thực tế, mỗi ngày họ có nhiều việc phải làm và phải tuân thủ nhiều quy tắc nghiêm ngặt trong hậu cung. Theo các nhà nghiên cứu, lịch trình hàng ngày của mỗi phi tần bắt đầu từ lúc 5h sáng. Lúc này, họ phải thức dậy để chuẩn bị đi thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu. Trong khoảng 1 giờ tiếp theo, họ sẽ được các cung nữ, thái giám giúp mặc trang phục, lựa chọn trang sức, chải tóc, trang điểm... Đến khoảng 6h sáng, các phi tần sẽ đến cung của Thái hậu và Hoàng hậu để thỉnh an buổi sáng. Đến buổi tối, họ sẽ thỉnh an họ một lần nữa. Sau khi hoàn tất việc thỉnh an buổi sáng, phi tần sẽ về cung của mình để ăn sáng. Mỗi ngày, các thành viên hoàng tộc nhà Thanh chỉ ăn hai bữa chính. Trong đó, bữa sáng từ khoảng từ 7 - 9h và bữa chiều khoảng 11 - 14h). Mỗi phi tần có địa vị khác nhau thì số lượng món ăn cũng khác nhau. Kết thúc bữa chiều, các phi tần hoạt động tự do, có thể viết thơ, vẽ tranh, thêu thùa may vá, trò chuyện với nhau... Riêng hoàng hậu có thể xem kịch, ngắm hoa hoặc nói chuyện cùng Thái hậu và hoàng đế. Vào ban tối, các phi tần tắm rửa sạch sẽ và chờ hoàng đế chọn mỹ nhân để thị tẩm. Nếu đến khoảng 20h tối mà hoàng đế không cử thái giám đến báo thì đêm hôm đó các phi tần không được lựa chọn sẽ có thể nghỉ ngơi sớm. Ngược lại, phi tần được lựa chọn sẽ được thái giám đưa tới cung của nhà vua để thị tẩm. Kết thúc thời gian thị tẩm, phi tần sẽ được đưa trở về cung của mình và nghỉ ngơi tới sáng. Mỗi ngày của các phi tần đều trải qua như vậy với nhiều quy tắc khắt khe phải tuân thủ. Nếu vi phạm thì họ có thể bị phạt, thậm chí mất mạng nếu mắc sai lầm nghiêm trọng. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bất ngờ lý do các phi tần hiếm có con dù được vua sủng ái.

