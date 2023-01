Bất ngờ 12 điều lạ lùng vẫn còn tồn tại đến ngày nay

1. Tránh đặt ví tiền xuống đất cũng là một quan niệm lạ lùng còn tồn tại ở nhiều quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ và Philippines. Nhiều người tin rằng việc đặt tiền hoặc ví đựng tiền xuống đất sẽ dẫn đến những xui xẻo về tiền bạc. 2. Một vài nơi ở châu Phi luôn tin rằng có những người có mắt quỷ, và họ sẽ có khả năng làm hỏng kế hoạch đi chơi xa của gia đình. Và để phòng ngừa việc này, gần như không có ai nói về kế hoạch đi chơi trước mặt người khác, từ chính quyền địa phương đến những gia đình bình thường, không ai dám cả. 3. Nếu bạn nhìn thấy mọi người ngồi trên vali của họ ở sân bay, điều đó không có nghĩa là họ luôn mệt mỏi. Ở Nga, một số người tin rằng ngồi trên hành lý của bạn trước chuyến đi sẽ mang lại may mắn. 4. Một số nơi ở nước Đức, người ta tin rằng nếu bạn cụng ly chúc mừng ai đó bằng cốc nước lọc thì có nghĩa là bạn mong người ấy phải chết. Sự mê tín lạ lùng này bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, nơi các linh hồn của người chết sẽ uống nước từ sông Lethe, một trong những con sông dưới địa ngục. 5. Người Hungary và Nga tin rằng ai ngồi ở góc bàn sẽ không bao giờ kết hôn. Một số người nói rằng vận rủi này chỉ tồn tại trong vòng bảy năm, nhưng không ai đưa ra được lời giải thích rõ ràng. 6. Ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, người dân có một quan niệm khá rùng rợn, đó là nếu bạn nhai kẹo cao su vào ban đêm thì chính là đang ngấu nghiến thịt người chết! Thậm chí ngay sau khi dùng xong một bữa tối thịnh soạn, bạn cũng không nên nhai kẹo cao su. 7. Đi giật lùi bị cho là đem lại xui xẻo ở Italy và Bồ Đào Nha. Tương truyền, việc đi giật lùi sẽ chỉ đường cho ma quỷ tới chỗ bạn và khiến bạn khổ sở. 8. Đừng mặc đồ màu đỏ trong cơn giông. Ở Philippines, nơi có nhiều giông báo, người dân tin rằng màu đỏ thu hút sấm sét. 9. Ở nhiều nơi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ấn Độ, việc cắt móng tay móng chân vào buổi tối bị coi là sẽ đem lại vận rủi. 10. Nếu đến Iceland sinh sống, bạn hãy đan len ở trong nhà chứ đừng làm điều đó ở bên ngoài. Người dân địa phương tin rằng, việc đan len trước cửa nhà sẽ khiến thời tiết luôn trong tình trạng băng giá. 11. Ở Anh, việc đặt giày trên bàn được coi là điều xúi quẩy vì nó tượng trưng cho cái chết của một người thân yêu. Điều này bắt nguồn từ một tục lệ xa xưa, khi việc đặt giày của ai đó trên bàn là một cách để thông báo rằng gia đình họ có người vừa qua đời. Ngày nay, tuy không còn mang ý nghĩa nặng nề như vậy nhưng đặt giày lên bàn vẫn bị coi là hành động không thể chấp nhận trong quy tắc xã giao. 12. Ở Serbia, đổ nước sau lưng một người sắp đi du lịch sẽ thu hút sự may mắn. Rõ ràng, hành động thể hiện sự di chuyển không cần nỗ lực chuyển thành vận may. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hàng trăm cỗ quan tài treo ma mị trên vách đá. Nguồn: Kienthucnet.



1. Tránh đặt ví tiền xuống đất cũng là một quan niệm lạ lùng còn tồn tại ở nhiều quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ và Philippines. Nhiều người tin rằng việc đặt tiền hoặc ví đựng tiền xuống đất sẽ dẫn đến những xui xẻo về tiền bạc. 2. Một vài nơi ở châu Phi luôn tin rằng có những người có mắt quỷ, và họ sẽ có khả năng làm hỏng kế hoạch đi chơi xa của gia đình. Và để phòng ngừa việc này, gần như không có ai nói về kế hoạch đi chơi trước mặt người khác, từ chính quyền địa phương đến những gia đình bình thường, không ai dám cả. 3. Nếu bạn nhìn thấy mọi người ngồi trên vali của họ ở sân bay, điều đó không có nghĩa là họ luôn mệt mỏi. Ở Nga, một số người tin rằng ngồi trên hành lý của bạn trước chuyến đi sẽ mang lại may mắn. 4. Một số nơi ở nước Đức, người ta tin rằng nếu bạn cụng ly chúc mừng ai đó bằng cốc nước lọc thì có nghĩa là bạn mong người ấy phải chết. Sự mê tín lạ lùng này bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, nơi các linh hồn của người chết sẽ uống nước từ sông Lethe, một trong những con sông dưới địa ngục. 5. Người Hungary và Nga tin rằng ai ngồi ở góc bàn sẽ không bao giờ kết hôn. Một số người nói rằng vận rủi này chỉ tồn tại trong vòng bảy năm, nhưng không ai đưa ra được lời giải thích rõ ràng. 6. Ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, người dân có một quan niệm khá rùng rợn , đó là nếu bạn nhai kẹo cao su vào ban đêm thì chính là đang ngấu nghiến thịt người chết! Thậm chí ngay sau khi dùng xong một bữa tối thịnh soạn, bạn cũng không nên nhai kẹo cao su. 7. Đi giật lùi bị cho là đem lại xui xẻo ở Italy và Bồ Đào Nha. Tương truyền, việc đi giật lùi sẽ chỉ đường cho ma quỷ tới chỗ bạn và khiến bạn khổ sở. 8. Đừng mặc đồ màu đỏ trong cơn giông. Ở Philippines, nơi có nhiều giông báo, người dân tin rằng màu đỏ thu hút sấm sét. 9. Ở nhiều nơi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ấn Độ, việc cắt móng tay móng chân vào buổi tối bị coi là sẽ đem lại vận rủi. 10. Nếu đến Iceland sinh sống, bạn hãy đan len ở trong nhà chứ đừng làm điều đó ở bên ngoài. Người dân địa phương tin rằng, việc đan len trước cửa nhà sẽ khiến thời tiết luôn trong tình trạng băng giá. 11. Ở Anh, việc đặt giày trên bàn được coi là điều xúi quẩy vì nó tượng trưng cho cái chết của một người thân yêu. Điều này bắt nguồn từ một tục lệ xa xưa, khi việc đặt giày của ai đó trên bàn là một cách để thông báo rằng gia đình họ có người vừa qua đời. Ngày nay, tuy không còn mang ý nghĩa nặng nề như vậy nhưng đặt giày lên bàn vẫn bị coi là hành động không thể chấp nhận trong quy tắc xã giao. 12. Ở Serbia, đổ nước sau lưng một người sắp đi du lịch sẽ thu hút sự may mắn. Rõ ràng, hành động thể hiện sự di chuyển không cần nỗ lực chuyển thành vận may. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hàng trăm cỗ quan tài treo ma mị trên vách đá. Nguồn: Kienthucnet.