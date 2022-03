Bật nắp quan tài, phát hiện nguyên nhân hoàng đế Quang Tự đột tử

Quang Tự (1871 - 1908) là hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh, trị vì từ năm 1875 đến năm 1908. Vào ngày 14/11/1908, Hoàng đế Quang Tự đột ngột băng hà ở tuổi 38. Ngay ngày hôm sau, Từ hi Thái hậu qua đời ở tuổi 74. Hai “oan gia” qua đời với sự trùng hợp không tưởng về mặt thời gian đã khiến dư luận Trung Quốc một thời xôn xao. Nguyên nhân cái chết của Quang Tự là một ẩn số lớn gây tranh cãi của lịch sử. Sự việc này đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong triều đình nhà Thanh. Là hoàng đế nhưng thực chất, cả cuộc đời Quang Tự chỉ là bù nhìn và bị Từ Hi Thái hậu điều khiển hoàn toàn. Nhà vua cũng khao khát quyền lực và hy vọng có thể thay đổi Trung Quốc lúc bấy giờ nhưng ông không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của Từ Hi. Năm 2008, các nhà khảo cổ học mở quan tài của vua Quang Tự ra, lấy một ít tóc của ông để làm giám định. Kết quả giám định cho thấy, ở chân tóc của ông có chứa hàm lượng asen cao nhất, lên tới 362.7μg/g, vượt quá lượng gây chết người rất nhiều. Điều này cho thấy ông đã dùng một hàm lượng lớn chất asen nên mới chết, khiến cho nồng độ asen ở tóc mới nhiều như thế. Asen chính là chất kịch độc. Sau khi ăn phải chất độc này sẽ lập tức xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa khiến chức năng tim phổi bị giảm sút, trong các trường hợp thông thường sẽ chết trong 1 tiếng đồng hồ. Thế nên ngay cả chuyên gia cũng nói ông chết thực sự quá thê thảm. Vậy ai chính là người đã đầu độc ông? Các chuyên gia đều cho rằng đó chính là Từ Hi thái hậu. Vua Quang Tự từng nói Từ Hi sẽ chết trước mình, Từ Hi ôm hận nên đã hạ độc ông. Từ Hi đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho ông trước khi ông chết, điều này cho thấy bà đã biết ngày mà vua Quang Tự phải chết, chỉ không ngờ là ông kiên trì gắng gượng 4 ngày, vì chết không minh bạch nên mới được cho vào quan tài một cách vội vã. Cũng có người cho rằng, Từ Hi Thái hậu không cam tâm ra đi một mình và lo lắng Quang Tự sẽ lấy lại được quyền lực nên vào lúc ốm đau cuối đời đã cho người hạ độc cháu trai. Dục Đức Linh (1886-1944) - một nữ quan hầu hạ Thái hậu nhiều năm từng tiết lộ người trực tiếp sát hại Quang Tự chính là thái giám Lý Liên Anh mà ông cũng chính là cận thần thân tín của Từ Hi. Cái chết của vua Quang Tự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự sắp xếp của con người, điều này cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào thỏa đáng. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

