Cận cảnh loài chim tiến vua khiến đại gia chi bội tiền sở hữu

Chim trĩ hoàng đế (tên khoa hoc là Syrmaticus reevesii) hay còn gọi là Chim Trĩ Vân Nam vì có xuất xứ từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đây là một loại chim quý hiếm từng là món đặc sản tiến vua hay là chim cảnh mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Chúng mang một bộ lông sặc sỡ giống như long bào hoàng tộc. Do đó ngày nay loài chim này rất được ưa chuộng làm chim cảnh. Giá trị của chúng cũng rất cao, mỗi con có giá lên đến 10 triệu đồng. Chim trĩ hoàng đế đã được giới thiệu đến Hawaii, Mỹ, Cộng hòa Séc, Pháp và Vương quốc Anh để chăn nuôi với mục đích chụp ảnh, làm du lịch. Chim trĩ hoàng đế phù hợp ở các nước châu á có khí hậu ôn hoà, như Trung Quốc, Viêt Nam, Thái Lan, Capuchia, Lào… Chim trĩ hoàng đế có một bộ lông cơ thể tỷ lệ vàng, chân màu xám, màu nâu iris và da đỏ xung quanh mắt. Đầu là màu trắng với một dải hẹp màu đen kéo dài từ đôi mắt của nó. Chúng có một cái đuôi rất dài trắng bạc với màu nâu hạt dẻ. Màu con non là khá đơn giản so với một bộ lông chủ yếu là màu nâu, một chiếc vương miện đen, mặt da bò và màu xám nâu cấm lông đuôi. Chim trĩ ngoạn mục này được sách kỷ lục Guinness có lông đuôi dài tự nhiên hơn bất kỳ loài chim nào trên thế giới.Quần thể chim trĩ hoàng đế bị chia cắt và suy giảm trong khi đối mặt với mất môi trường sống đang diễn ra và săn bắn của cư dân địa phương để làm thức ăn và lấy lông. Thức ăn trong tự nhiên của chim trĩ hoàng đế xuất xứ từ vân nam này chủ yếu là đậu, ngũ cốc và các loại cây trồng được lấy từ đất nông nghiệp gần đó. Quần thể chim trĩ hoàng đế bị chia cắt và suy giảm do đối mặt với mất môi trường sống đang diễn ra và nạn săn bắn của cư dân địa phương để làm thức ăn và lấy lông. Chim trĩ hoàng đế sống thành đàn khoảng sáu cá thể (đôi khi 10 hoặc nhiều hơn trong mùa thu và mùa đông), phân tán thành các nhóm nhỏ hơn vào tháng ba - đầu của mùa sinh sản. Chim trĩ hoàng đế thiết lập và di chuyển rộng khắp vùng lãnh thổ mà chúng sinh sống, thu hút con cái bằng cách phát ra âm thanh đặc trưng từ tháng ba đến đầu tháng sáu. Chim trĩ hoàng đế cũng thể hiện lòng trung thành mạnh mẽ, chúng thường quay trở lại cùng một lãnh thổ sinh sống mỗi năm. Chim trĩ hoàng đế được cho là sống chủ yếu một trống một mái nhưng đôi khi cũng sống đa thê như những loài chim trĩ khác.

