Bật nắp quan tài, giật mình xác ướp hoàn mỹ chớp mắt suốt 100 năm

Các chuyên gia nhận định thi hài Rosalia Lombardo là xác ướp hoàn mỹ nhất thế giới. Sau khi qua đời vì bệnh viêm phổi vào năm 1920, Rosalia, 2 tuổi, ở thành phố Palermo, Italy, được cha thuê chuyên gia giàu kinh nghiệm ướp xác con gái. Sau quá trình ướp xác, thi hài Rosalia được đặt trong hầm mộ Cappuccini bên dưới tu viện ở Palermo. Trong suốt nhiều năm, xác ướp Rosalia còn nguyên vẹn tới mức trông giống như đang ngủ say. Da dẻ và mái tóc của bé gái này còn khá mềm mại. Xác ướp Rosalia còn gây chú ý khi một số du khách còn bắt gặp bé gái này khẽ chớp mắt. Điều này khiến các chuyên gia và dư luận cảm thấy khó hiểu bởi Rosalia đã qua đời cách đây vài thập kỷ. Không chỉ một lần, có ngày đôi mắt của Rosalia chớp nhiều lần. Trước sự việc bí ẩn này, công chúng vô cùng tò mò do vì sao đôi mắt của Rosalia vẫn có thể cử động được sau khi đã chết. Liên quan đến vấn đề này, một số chuyên gia đưa ra quan điểm rằng, sở dĩ Rosalia có thể chớp mắt được là vì nhiệt độ dưới hầm mộ. Tác động này khiến mi mắt của bé gái này có sự chuyển động. Một giả thuyết khác cho rằng, việc một số người nhìn thấy Rosalia chớp mắt chỉ là ảo ảnh quang học. Theo giả thuyết này, Rosalia chớp mắt khi những tia sáng Mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ rồi phản chiếu tới quan tài dưới một góc nhất định. Khi hướng của ánh sáng thay đổi, đôi mắt của Rosalia trông như mở ra rồi lại nhắm lại nhiều lần trong ngày. Những giả thuyết trên không nhận được sự đồng tình từ tất cả mọi người. Do vậy, nhiều chuyên gia, nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu về đôi mắt bí ẩn của Rosalia. Video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới trên xác ướp 5.000 năm (nguồn: VTC1)

Các chuyên gia nhận định thi hài Rosalia Lombardo là xác ướp hoàn mỹ nhất thế giới. Sau khi qua đời vì bệnh viêm phổi vào năm 1920, Rosalia, 2 tuổi, ở thành phố Palermo, Italy, được cha thuê chuyên gia giàu kinh nghiệm ướp xác con gái. Sau quá trình ướp xác, thi hài Rosalia được đặt trong hầm mộ Cappuccini bên dưới tu viện ở Palermo. Trong suốt nhiều năm, xác ướp Rosalia còn nguyên vẹn tới mức trông giống như đang ngủ say. Da dẻ và mái tóc của bé gái này còn khá mềm mại. Xác ướp Rosalia còn gây chú ý khi một số du khách còn bắt gặp bé gái này khẽ chớp mắt. Điều này khiến các chuyên gia và dư luận cảm thấy khó hiểu bởi Rosalia đã qua đời cách đây vài thập kỷ. Không chỉ một lần, có ngày đôi mắt của Rosalia chớp nhiều lần. Trước sự việc bí ẩn này, công chúng vô cùng tò mò do vì sao đôi mắt của Rosalia vẫn có thể cử động được sau khi đã chết. Liên quan đến vấn đề này, một số chuyên gia đưa ra quan điểm rằng, sở dĩ Rosalia có thể chớp mắt được là vì nhiệt độ dưới hầm mộ. Tác động này khiến mi mắt của bé gái này có sự chuyển động. Một giả thuyết khác cho rằng, việc một số người nhìn thấy Rosalia chớp mắt chỉ là ảo ảnh quang học. Theo giả thuyết này, Rosalia chớp mắt khi những tia sáng Mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ rồi phản chiếu tới quan tài dưới một góc nhất định. Khi hướng của ánh sáng thay đổi, đôi mắt của Rosalia trông như mở ra rồi lại nhắm lại nhiều lần trong ngày. Những giả thuyết trên không nhận được sự đồng tình từ tất cả mọi người. Do vậy, nhiều chuyên gia, nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu về đôi mắt bí ẩn của Rosalia. Video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới trên xác ướp 5.000 năm (nguồn: VTC1)