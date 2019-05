Bật nắp quan tài, choáng váng nhan sắc mỹ nhân 2.000 năm tuổi

Các công nhân vô tình phát hiện ngôi mộ chứa xác ướp còn nguyên vẹn tại một ngọn đồi có tên Mawangdui ở Hồ Nam, Trung Quốc năm 1971 khi đào nơi trú ẩn. Xác ướp 2.000 năm tuổi này được biết đến với cái tên Xin Zhui hay còn gọi Phu nhân Đại. Bà là vợ của Hầu tước Đại và sống trong triều đại nhà Hán (206 trước Công nguyên - 220 sau Công nguyên). Theo kết quả kiểm tra, nghiên cứu xác ướp, các chuyên gia xác định Phu nhân Đại qua đời sau một cơn đau tim. Khi ấy, bà khoảng 50 tuổi. Điều khiến các chuyên gia kinh ngạc và khó tin là tình trạng xác ướp tốt đến mức làn da vẫn rất mềm và tứ chi không cứng đơ, có thể co duỗi được. Tóc của Phu nhân Đại cũng còn nguyên giống như mới qua đời. Đặc biệt, các cơ quan nội tạng và thực phẩm trong dạ dày của Phu nhân Đại còn khá nguyên vẹn. Do vậy, các chuyên gia phát hiện món mà Phu nhân Đại ăn trước khi chết là dưa hấu. Kết quả kiểm tra xác ướp cũng cho thấy Phu nhân Đại có nhóm máu A. Khi còn sống, bà mắc một số căn bệnh gồm: thừa cân, đau lưng, huyết áp cao, tắc động mạch, bệnh gan, sỏi mật, tiểu đường và bệnh tim. Bên cạnh xác ướp, các nhà khoa học còn tìm thấy một tủ quần áo chứa 100 áo lụa, 182 mảnh sơn mài đắt tiền, đồ trang điểm và vệ sinh. 162 bức tượng gỗ tượng trưng cho sự quyền quý của Phu nhân Đại cũng được tìm thấy trong ngôi mộ của bà. Theo các chuyên gia, sở dĩ xác ướp Phu nhân Đại được bảo quản nguyên vẹn như trên là do sau khi qua đời, thi thể bà được bọc trong 2 lớp lụa. Kế đến, người ta ngâm thi hài trong một chất lỏng có tính axit trước khi đặt trong 4 lớp quan tài. Chiếc quan tài được đặt trong ngôi mộ phủ đầy than và được bịt kín mộ bằng đất sét. Video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới trên xác ướp 5.000 năm (nguồn: VTC1)

